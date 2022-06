Assassin’s Creed door de jaren heen, geschiedenis als speeltuin

Zeg je Ubisoft, dan heb je het over iconische series als Assassin’s Creed, Rainbow Six, Far Cry, Anno en vele andere. Daarnaast is de Franse uitgever succesvol met zijn eigen Ubisoft Store waarin die series verder worden uitgediept, met naast de games ook figurines, merchandise en andere collectibles. Assassin’s Creed is duidelijk het kroonjuweel. Twaalf delen en talloze spin-offs later is deze serie uitgegroeid tot een wereldberoemd fenomeen. Er zijn inmiddels comics, boeken, animated shorts, een bioscoopfilm (met Michael Fassbender in de hoofdrol) en bordspellen rond Assassin’s Creed verschenen. In dit eerste artikel in een serie van vier verkennen we de iconische series van speluitgever Ubisoft. We kijken naar de geschiedenis van de meest bekende games en testen de kennis van de Tweakers-community. Assassin's Creed bijt het spits af.

Iedere nieuwe Assassin’s Creed bezorgt Ubisoft een klinkend succes, maar ieder nieuw deel zorgt ook steevast voor levendige discussies onder de fans van de serie. Feit is dat Assassin’s Creed alweer dertien jaar het gamelandschap domineert en inmiddels een allround entertainmentproduct is geworden dat alle vormen van media bestrijkt.

Na het succes van Prince of Persia: The Sands of Time mag designer Patrice Désilets in 2003 nadenken over een mogelijk vervolg. Dat vervolg betreft niet de twee sequels die in 2004 en 2005 verschijnen (respectievelijke Warrior Within en The Two Thrones), maar een spirituele opvolger. Désilets komt namelijk met iets heel anders op de proppen. Hij laat zich inspireren door de mysterieuze cult rond de Assassijnen (de Asāsiyyūn) en ontwerpt een prototype waarin stealth, combat en parkour (ook wel bekend als free running) hand in hand gaan.

De naam van het prototype luidt Prince of Persia: Project Assassin en de meest vroege beelden laten al heel goed zien wat Désilets toentertijd voor ogen had. Deze demo zou uiteindelijk uitgroeien tot Assassin’s Creed en het spel was een instant succes. De game ging 8 miljoen keer over de toonbank en een nieuwe franchise was geboren. Hij behoort inmiddels tot de top 15 van meest meest succesvolle commerciële franchises ooit. Het was echter Jade Raymond die als producer uitgroeide tot het gezicht van de game. Zij werd in de eerste jaren steevast in één adem genoemd met de franchise en zorgde ervoor dat het ontwikkelproces van de eerste games uit de serie werd gestroomlijnd.

Loyaliteitsprogramma Ubisoft heeft al een aantal jaar een loyaliteitsprogramma. Hiermee kunnen spelers zogenaamde Ubisoft Connect-punten (Units) sparen door in-game uitdagingen te voltooien in Ubisoft-games. Bij iedere bestede euro in de Ubisoft Store krijgt de klant één Unit. Spelers krijgen bij inlevering van 100 Units 20% korting op een complete bestelling. Dat betekent korting op games, waaronder pre-orders en games in de sale, maar ook op figurines, merchandise en andere collectibles. Daarnaast kunnen spelers ook in-game Units inwisselen voor exclusieve skins en wapens.

Klimmen en klauteren in Jeruzalem en Rome

Het spel wist op verschillende opzichten de juiste snaar te raken bij spelers. De rivaliteit tussen twee oude, geheime genootschappen - de Assassijnen en de Tempeliers - viel gelijk met de toenmalige Dan Brown-hype wiens The Da Vinci Code in 2006 werd verfilmd. Désilets liet zich inspireren door het boek Alamut van Vladimir Bartol, waarvan het credo van de Assassijnen ‘nothing is true; everything is permitted’ bijna letterlijk is overgenomen (in het boek luidt het ‘nothing is an absolute reality; all is permitted’). Ook de mix tussen de moderne wereld waarin hoofdrolspeler Desmond via een mysterieuze machine genaamd The Animus het leven van zijn voorouders kon herbeleven, sprak tot de verbeelding. Met name de verschillende onderlinge familiebanden en de connectie met Desmonds voorouders gaf de gameplay een extra laag. Een laag die in de latere games veel minder bepalend zou zijn.

Toch was het vooral de gameplay die indruk maakte. De manier waarop sluipmoordenaar Altaïr Ibn-La’Ahad zich vloeiend over daken, stadsmuren en kantelen bewoog tijdens de derde kruistocht in de middeleeuwen maakte indruk. Niet eerder was een spelkarakter op een dergelijke manier te besturen. Bijna alles in de omgeving was voor de speler te beklimmen, terwijl dat in andere games altijd contextueel en veel beperkter was. Geen gebouw of vestiging te hoog, Altaïr kon erop klauteren. Grafisch was de game zijn tijd ver vooruit. Hij benutte de mogelijkheden van de destijds nieuwe spelcomputers PlayStation 3 en Xbox 360 ten volste. De speler bewoog zich voort langs omvangrijke mensenmassa’s in indrukwekkende, groots opgezette steden als Jeruzalem, Acre en Damascus, waarbij iconische gebouwen minutieus waren nagemaakt. Historische steden op een dergelijke schaal en met zoveel detail tot leven wekken in een game was nog nooit eerder gebeurd, maar de Anvil-engine van Ubisoft klaarde de klus (zie alinea hieronder).

Met Assassin’s Creed II en Assassin’s Creed: Brotherhood kwamen de mogelijkheden van de serie echter pas goed uit de verf. De Renaissance in Italië leverde met zijn tot de verbeelding sprekende steden fraaie decors voor het sluipende klimmen en klauteren van de charmante Ezio Auditore Da Firenze. Als oudere Ezio, met grijze baard, mocht hij in Assassin’s Creed Revelations waardig zijn trilogie beëindigen. Rome, Florence, Venetië en Constantinopel kwamen in het ‘Ezio’-drieluik knap tot leven.

Anvil herschrijft geschiedenis

De motor waarop de Assassin’s Creed-games draaien, is sinds jaar en dag Ubisofts eigen Anvil-engine. Hij heeft door de jaren heen flink wat upgrades gekend en is inmiddels omgedoopt van Anvil Next naar Ubisoft Anvil. Van meet af heeft de engine gebruikgemaakt van Autodesks HumanIK-middleware om de handen en voeten van de hoofdpersonages correct te positioneren tijdens het klimmen en klauteren en bij het wegduwen van de menigte in de steden. Daarnaast zijn global Illumination, reflection mapping, volumetrische mist, dynamisch weer en dynamische ‘foliage’ (bladeren, struiken) door de jaren heen voortdurend verbeterd.

Tijdens de ontwikkeling van Unity was physically based rendering (pbr) een belangrijke toevoeging waardoor materialen, objecten en oppervlakken er realistischer uitzagen en beter reageerden op belichting en schaduw. Daarnaast is het aantal in real-time gerenderde niet-speelbare personages (npc’s) opgevoerd tot vele duizenden, waar het er voorheen enkele honderden waren.

In dit filmpje zie je goed welke op de Anvil-engine gebaseerde games er tussen 2007 en 2020 allemaal zijn verschenen bij Ubisoft.

Piraterij, Franse revolutie en een klassieke reboot

Na de eerste vier delen verkende Ubisoft verschillende paden, met wisselend succes. Gamers moesten wennen aan de grote open natuur en de trage opbouw van het verhaal van Assassin’s Creed III, terwijl het piratenavontuur, inclusief naval combat, in Black Flag al snel uitgroeide tot een publiekslieveling. Ondertussen gingen er geluiden op dat de jaarlijkse releases van AC-spellen wellicht wat te veel van het goede waren. Dat weerhield Ubisoft er niet van om in 2014 maar liefst twee Assassin’s Creed-games uit te brengen: Unity en Rogue. De Franse Revolutie stond centraal in Unity. Het spel kende een getroebleerde lancering, met de nodige technische onvolkomenheden die pas na flink wat updates werden rechtgetrokken.

Tegelijkertijd waren de details waarmee de Nôtre Dame was nagebouwd in het spel indrukwekkend. Toen de echte versie in 2019 grotendeels afbrandde, klopte Parijs aan bij de makers van de game. Ubisofts level artist Caroline Miousse heeft meer dan twee jaar gewerkt aan het virtueel bouwen van de beroemde kathedraal voor het spel. Haar 3d-mapping draagt nu dus bij aan het herstelproces van de Nôtre Dame. Na Parijs was het de beurt aan het Victoriaanse Londen tijdens de industriële revolutie, in Assassin’s Creed Syndicate. Daarna kreeg de franchise eindelijk even rust.

Na twee jaar volgde een heuse reboot, met Origins dat zich afspeelt in het oude Egypte. Het spel speelde als een echte actie-rpg, waarbij het achtergrondverhaal van de oorspronkelijke spellen meer en meer naar de achtergrond verdween. Opvolger Odyssey had nauwelijks nog iets met ‘The Creed’ te maken en breidde de serie uit met nog meer rpg-elementen. De laatste game, Assassin’s Creed, Valhalla (die Tweakers beoordeelde met een 9), borduurt voort op de paden die Origins en Odyssey zijn ingeslagen. Eind vorig jaar brak de titel een nieuw record: het was de snelst verkopende AC-game aller tijden.

Interactieve geschiedenisles met Assassins’ Creed

Inmiddels wordt Assassin’s Creed ook ingezet als lesmateriaal. Zowel Assasin’s Creed Origins als Assassin’s Creed Odyssey kennen een Discovery Tour, een educatieve modus waarin gevechten en missies achterwege blijven en waarin leerlingen of geïnteresseerden in alle rust door het oude Egypte en het mythologische Griekenland kunnen struinen. Zo zijn bij Discovery Tour: Ancient Greece 29 regio’s met honderden informatiepunten te bezoeken, verdeeld over een vijftal hoofdthema’s: architectuur, filosofie, oorlog, dagelijks leven en de Griekse mythologie. Koning Leonidas doet zelfs dienst als gids die gebruikers desgewenst een rondleiding geeft. Ook voor de laatste Assassin’s Creed-game, Valhalla, staat een gratis Discovery Tour als dlc gepland, voor mensen die de game reeds in hun bezit hebben.

Trouwe fans van de franchise

De games blijven kaskrakers. In oktober 2020 waren van alle Assassin’s Creed-games bij elkaar opgeteld 220 miljoen stuks verkocht. Het voorlaatste deel, Odyssey, is meer dan 10 miljoen keer over de toonbank gegaan. De game kent dan ook miljoenen fans die alles wat Assassin’s Creed ademt willen hebben. Ubisoft is, vergelijkbaar met Nintendo, een speluitgever die merchandise ten volste heeft omarmd. Figurines (beeldjes) van de hoofdrolspelers uit Assassin’s Creed die via de Ubisoft Store worden aangeboden, verkopen als zoete broodje, net als kleding, artwork en andere collectibles. Behalve alle beschikbare games biedt de uitgever er unieke collector editions van games aan die niet via reguliere retailers kunnen worden aangeschaft. De vraag ernaar is groot. Zelfs collector editions van 200 tot 300 euro zijn veelal binnen een paar weken uitverkocht.

Het blijft opvallend om te zien dat Ubisoft elke keer zijn meest succesvolle franchise opnieuw weet uit te vinden. Assassin’s Creed is voor Ubisoft wat het MCU is voor Disney. Uiteenlopende historische tijdperken laten zich steeds opnieuw lenen voor nieuwe avonturen vol bekende kopstukken, intriges, gevechten en parkour-gameplay. Daarnaast blijft Ubisoft zijn trouwe fans belonen met Ubisoft Connect Units en breidt het bedrijf zijn franchise voortdurend uit met tal van extra’s waar gamers maar wat graag mee pronken. De Ubisoft Store fungeert inmiddels als kloppend hart voor gamers die fan zijn van alles wat met Assassin’s Creed in het bijzonder en Ubisoft-games in het algemeen heeft te maken.

Wat is volgens jullie de beste Assassin’s Creed? Ben je fan van het eerste uur of ben je inmiddels afgehaakt? Of ben je wellicht pas bij de latere delen ingestapt? Laat het ons weten in de comments hieronder.