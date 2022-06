Vanavond is de Tweakers Digital Meet-up AI: meld je nu nog aan

Vanavond is het zover… dan vindt de Tweakers Digital Meet-up AI plaats. Bezoekers kunnen zich online laten onderdompelen in de onbegrensde wereld van kunstmatige intelligentie, machine- en deep learning en computerwetenschappen. Dit is jouw laatste kans om erbij te zijn. En je kunt je nog altijd gratis aanmelden!

Het blijven vreemde tijden maar de ontwikkelingen in de technologie gaan onverminderd razendsnel. Artificial Intelligence en machine learning zijn hierbij veel gebezigde termen die te pas en te onpas gebruikt worden. Tijdens de Tweakers Digital Meet-up worden online bezoekers door middel van verschillende sprekers, demo’s en presentaties bijgepraat over de vele facetten van kunstmatige intelligentie.

Deepfakes, zelfcensuur en taalmodellen

Na het online welkomstwoord van hoofdredacteur Wout Funnekotter verzorgt Sezer Karaoglu de keynote met als prikkelende titel ‘Truth in times of Fakeness – Are we ready to accept the true potential of deepfakes?’. Karaoglu is oprichter en chief technology officer van 3DUniversum, en expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, 2D/3D Computer Vision en machinaal leren.

Tijmen Schep biedt als technologiecriticus, privacydesigner en kunstenaar inzichten in hedendaagse vraagstukken rondom technologie. Hij is onder andere de bedenker van de term ‘social cooling’ die beschrijft hoe in een surveillance cultuur steeds meer zelfcensuur en chilling effecten ontstaan. In 2016 schreef hij het boek Design my Privacy, een toegankelijke gids voor internet-of-things-ontwerpers die op designscholen in Nederland en Duitsland wordt gebruikt.

Op dit moment werkt Schep als artist in residence bij Sherpa, een onderzoeksprogramma van de Europese Unie dat aankomende AI-vraagstukken in kaart brengt. In zijn talk ‘Hoe normaal ben ik?’ daagt hij zijn publiek uit anders naar technologie te leren kijken.

Bart Bussmann is promovendus aan de Universiteit van Antwerpen en doet onderzoek naar hoe we kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om de systemen achter klimaatverandering te begrijpen. Hij maakte daarnaast voor Alexander Klöpping en Ernst Pfauth een podcast-script met GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3). In zijn talk ‘GPT-3: Taalmodellen zijn snelle leerlingen’ legt Bussman uit wat GPT-3 precies is en hoe het werkt. Daarnaast gaat hij in op vragen als ‘wat is de toekomst van taalmodellen?’ en ‘moeten programmeurs zich zorgen maken?’.

Andere sprekers die deze avond de revue passeren zijn Ger Baron, Marion Mulder, Jan Jongboom en Siri Beerends. Meer informatie over de sprekers vind je hier.

Partners aanwezig tijdens Digital Tweakers Meet-up AI

Ook diverse partners zijn vanavond aanwezig tijdens de Meet-Up. Naast DPG Media geven Delaware, Chipsoft en Achmea een kijkje in hoe Artificial Intelligence hun bedrijfsstructuren beïnvloedt en vooruit helpt. Tijdens de eerste pauze is er de mogelijkheid een digitaal rondje te lopen langs de partners: om hun demo’s te bekijken en vragen te stellen. Daarnaast laten deze partijen na de 2e pauze verder van zich horen.

Zo praten Chipsoft’s Maarten van Rood en Tim Loyen over ‘AI in de zorg’ en behandelt Mark Tienpont Operational Excellence via machine learning en AI bij Delaware. Martijn Feenstra-Kuiper en Reinier Buskens geven een inkijkje over hoe Achmea omgaat met machine learning om klanten beter te kunnen helpen om sneller inzicht te krijgen in schade na bijvoorbeeld een grote storm of hagelbui.

