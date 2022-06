Slimmer thuis blijven met smarthome van Samsung

Met het SmartThings-platform zijn duizenden slimme apparaten aan te sluiten en vanuit één app in te stellen. Niet alleen Samsung-apparatuur, maar ook smarthome-apparaten van derde partijen, zoals Philips Hue en IKEA Trådfri. Uniek is dat de gekoppelde apparaten met elkaar kunnen samenwerken. Hiervoor kan de gebruiker zelfs scenes en automations instellen. In het laatste deel van twee artikelen laten we zien hoe dit werkt.

‘Welcome to the easy life’. Met deze tagline spoort Samsung gebruikers aan om hun huis smart in te richten. Volgens product manager Victor Verweij en Tom de Vos, corporate marketing director, is er in een markt vol smarthome-producten ruimte voor vernieuwing en verbetering. Uit onderzoek van Samsung zelf blijkt namelijk dat de gemiddelde consument smarthome als duur, moeilijk of technisch kan ervaren. Victor: “Maar dat verwachten we niet van de Tweakers-community. Waar deze wel op zit te wachten, is een nog gemakkelijkere manier van gebruik.”

Dat is waar de SmartThings-app in voorziet. Hiermee kunnen consumenten hun apparaten eenvoudig koppelen en aansturen, ook die van andere bedrijven. En dat is uniek, zegt Tom de Vos. “De meeste producten hebben een eigen app en voor elk ander product van een specifiek merk is er weer een andere app.” Victor: “In de SmartThings-app kun je verschillende apparaten met elkaar koppelen en door middel van scènes en automations samen laten werken. De kracht is dat je niet allemaal verschillende apps nodig hebt en dat het samen onder één applicatie valt. Je hebt hierbij toegang tot de verschillende settings van devices en bent niet beperkt tot alleen het aan- of uitzetten van een apparaat zoals dat wel het geval is bij andere platformen.”

Hoe werkt het dan?

‘Eenvoudig’, benadrukt Victor. “Zoals gezegd in artikel 1 is het platform volledig connected en daardoor kun je, zoals te verwachten, apparaten zoals slimme verlichting, videodeurbellen, camera’s enzovoort koppelen. De basis is de SmartThings-app.” Om een apparaat te koppelen, moet het product voorzien zijn van het ‘Works with SmartThings’-label. Inmiddels kunnen al meer dan 2300 producten van partners door middel van het SmartThings-platform worden aangestuurd. Om het ecosysteem op te zetten, begeleidt de app de gebruiker stap voor stap in het proces. Victor: “Het verschilt per apparaat. Samsung-apparaten worden vaak automatisch herkend. Voor andere apparaten scant de gebruiker een QR-code, of je kunt uit een lijst met merken de apparaten handmatig toevoegen. Als het apparaat is toegevoegd, kan de gebruiker zijn of haar eigen ecosysteem instellen.”

De perfecte filmavond

Juist omdat het een open ecosysteem is, kan de gebruiker binnen de productconnectiviteit verschillende scenes aanmaken. “Hierbij heb je de beschikking over een volledige set aan features van de apparaten. Je kunt via één opdracht verschillende dingen laten uitvoeren.“ Victor is zelf SmartThings-gebruiker en heeft binnen zijn app een tv van Samsung, verlichting van Philips Hue en een videodeurbel van Google Nest. “Die hebben allemaal hun eigen apps, maar ik gebruik deze apparaten via de SmartThings-app. Je kunt ze allemaal individueel aansturen, maar daar ben je veel tijd aan kwijt.” Daarom heeft Victor scenes gebouwd.

Voor de perfecte filmavond maakte Victor een scene aan waarbij hij zijn Samsung-tv aanzet met de blu-rayspeler als input. De soundbar gaat daarbij op het juiste volume, de verlichting in de woonkamer dimt en krijgt de juiste kleur, en zijn slimme gordijnen gaan dicht. “Het toevoegen van de Samsung-producten werkt vrij intuïtief. Bij Philips Hue is het ook een kwestie van naar de app gaan, op het plusje drukken, apparaat toevoegen, je zoekt op het merk, je voegt Philips Hue toe, en dan zijn alle lampen toegevoegd.” Op de achtergrond koppelt de SmartThing-cloud met de Philips Hue-cloud. De SmartThings-app communiceert via het internet met de Philips Hue Bridge, die op zijn beurt via Zigbee met de verlichting schakelt. “Eenmaal ingesteld, transformeert je huis met een druk op de knop in je eigen thuisbioscoop.”

If this then what?

Naast het aanmaken van scenes kan de consument ook automatiseringen inbouwen. Victor: “Een scene wordt pas uitgevoerd als je hem aanklikt. Het is een routine waarbij je zelf zegt ‘ik wil deze groep apparaten aansturen’. En daarnaast heb je de automations, the ‘if this, then that’s’. Hierbij kan de ‘als’ een tijdstip of een dag, zonsopkomst of zonsondergang, of de status van een apparaat of sensor zijn. Bijvoorbeeld wanneer er een deur wordt geopend, afhankelijk van de locatie, of op basis van de actuele weersomstandigheden. De ‘dan’ activeert het bedienen van de apparaten, het versturen van meldingen, het afspelen op een speaker, het wijzigen van de locatiestand (thuis/ afwezig) of het uitvoeren van scenes.”

Praten met Google

Het is een voorbeeld van wat er nog meer kan dan alleen het aan- en uitzetten van de apparaten binnen een huishouden. Maar het houdt daar niet bij op. Samsung werkt voor de SmartThings-app met cloud-to-cloud-integratie. Victor: “Dat betekent dat de SmartThings-cloud kan praten met de cloud van Philips Hue of met andere clouds. Dit zorgt ervoor dat je die apparaten ook binnen je SmartThings-dashboard beschikbaar hebt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je spraakassistent toe te voegen. Dan praat de SmartThings-cloud met de Google-cloud en heb je binnen Google ook toegang tot de apparaten die je met je SmartThings-apparaat hebt ingesteld. Om een voorbeeld te geven: ik kan nu tegen Google zeggen dat de gordijnen die ik met de SmartThings-app heb geconfigureerd open en dicht moeten gaan.”

Geen hub

Doordat SmartThings een open platform is kan de consument er van alles aan ophangen, vertelt Victor. “In het geval van de spraakassistent ben je vrij om te kiezen welke je gebruikt: Google Home, Amazon Alexa of Bixby.” Met SmartThings Hub kan de consument een stapje verder gaan. “Daarmee kan de gebruiker het optimale uit SmartThings halen. Met cloud-to-cloud (wifi) en SmartThings Hub kan hij of zij direct via Zigbee en Z-Wave met de smarthome-apparaten communiceren.”

In het geval van Philips Hue zal de hub via Zigbee communiceren met de Hue Bridge. “Dit gebeurt dan lokaal, met als voordeel dat je niet eerst via cloud-to-cloud hoeft te communiceren. Voor sommige andere producten hoef je zelfs niet eens de bijbehorende hub, bridge of gateway van die derde partij te gebruiken en kan SmartThings Hub daar direct mee communiceren via Zigbee of Z-wave.” De hub is voorlopig nog niet voor de Nederlandse markt beschikbaar, maar hij is wel verkrijgbaar via Amazon en andere webshops.

In veel gevallen heeft de gebruiker de hub helemaal niet nodig om producten van derden aan te sturen. Victor: “Je kunt Philips Hue ook zonder SmartThings Hub via cloud-to-cloud integreren.” Samsung beschikt over een lijst met merken die allemaal prima zonder de hub kunnen. Ook voor het instellen van scenes en automations heeft de gebruiker de hub niet nodig.

Security

Al die integraties en koppelingen, is dat wel veilig? Tom de Vos: “Als je met je smarthome bezig bent, is dat wel een must.” Samsung verifieert alle producten voordat ze het ‘Works with SmartThings’-label krijgen. Hiervoor kijkt de fabrikant vooral naar security, aan hand van negen requirements. Victor somt ze op: “We checken op end-to-end trust chain, hardware-based root of trust, device integrity protection and detection. Hier kijken we bijvoorbeeld of de communicatie tussen de apparaten wel cloud-protected is. Vervolgens kijken we verder aan de hand van protected storage, authentication, validated cryptography, hardware backed security en disabled debugged ports. We letten er vooral op of de apparaten wel echt veilig zijn om te gebruiken en of ze geen backdoor hebben waar kwaadwillenden misbruik van kunnen maken.” Volgens Tom de Vos hoeft de consument zich geen zorgen te maken: “Alles wordt gevalideerd voordat we ermee de markt op gaan.” De uiteindelijke boodschap is dat het voor de consument duidelijk moet zijn dat een smarthome voor iedereen veilig binnen handbereik is.