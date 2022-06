Valheim is meer dan 6,8 miljoen keer verkocht

Van de vikingsurvivalgame Valheim zijn in totaal meer dan 6,8 miljoen exemplaren verkocht. Dat geldt voor de periode tot april, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van uitgever Embracer Group. Het huidige totale aantal verkochte exemplaren zal inmiddels al hoger liggen.

In een toelichting op de kwartaalcijfers zegt Embracer Group dat het kwartaal vooral werd gedreven door de release van Valheim. Het bedrijf zegt dat er aan het einde van het huidige, tweede kwartaal naar verwachting nog eens 1 tot 1,2 miljoen verkochte exemplaren bijkomen. In het gunstigste geval zouden de verkopen eind juni dus op 8 miljoen stuks moeten zitten.

Iron Gate, de ontwikkelaar van de game, bracht Valheim op 2 februari uit op Steam als Early Access-game. Twee weken later waren er meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. De teller zat op 19 februari al op drie miljoen en in maart werd het aantal van vijf miljoen gehaald.

Het spel is nog altijd populair, maar de populariteit zakt sinds de eerste maand steeds verder in. Volgens gegevens van Steamcharts was er in de afgelopen dertig dagen voor aantal gelijktijdige spelers een piek van 95.398, wat een stuk lager is dan de piek van ruim 500.000 gelijktijdige spelers uit februari. Ook het gemiddelde aantal spelers daalt met elke maand. Op het moment van schrijven staat Valheim op basis van het huidige aantal spelers op plaats 26 van meest gespeelde games op Steam.

Valheim maakt gebruik van procedureel gegenereerde omgevingen waarin maximaal tien spelers moeten zien te overleven. Het doel is om Asgaard te bereiken. Dat is in de Noorse mythologie de naam van de plek waar de goden wonen; Midgaard is de naam voor het mensenrijk. Spelers kunnen in Valheim samenwerken voor het maken van voorwerpen en gebouwen, en voor gevechten tegen monsters.

Embracer Group heeft onder meer THQ Nordic, Aspyr en Deep Silver onder zich, naast studio's als Gearbox, Volition, Coffee Stain en 4A Games. Embracer Group meldt dat de totale netto-omzet ten opzichte van de periode januari tot en met maart 2020 met 80 procent is gestegen tot omgerekend 236,2 miljoen euro. De netto-omzet gerelateerd aan games steeg met 119 procent naar 194 miljoen euro.