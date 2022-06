Vikingsurvivalgame Valheim verschijnt volgend jaar voor Xbox

Survivalgame Valheim komt in 2023 naar Xbox-consoles. De game wordt onderdeel van het Game Pass-abonnement van Xbox. Voor PC Game Pass-abonnees komt Valheim in de herfst van dit jaar nog beschikbaar.

Valheim bevindt zich op dit moment nog in early access en is al te spelen op pc via Steam. Later dit jaar komt de game ook beschikbaar via de Microsoft Store en kan iedereen met een Game Pass op pc de game zonder extra kosten spelen. Begin volgend jaar moet de release op Xbox-consoles volgen.

Ontwikkelaar Iron Gate maakt bekend dat de game volledig crossplay is. Alle spelers moeten kunnen samen spelen en het maakt niet uit of de game gespeeld wordt via via Steam, de Microsoft Store of Game Pass.

Valheim verscheen in 2021 in early access en werd in korte tijd populair. De game werd in een half jaar tijd bijna 7 miljoen keer verkocht. Later dit jaar moet ook de Mistlands-update verschijnen, waarin de game een nieuwe biome krijgt die spelers kunnen verkennen.