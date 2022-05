Eigenaar Gearbox, THQ en Deep Silver wil nog tientallen gamebedrijven overnemen

Embracer Group, het moederbedrijf van diverse game-uitgevers en studio's, heeft in de afgelopen twaalf maanden 37 overnames gedaan. Het Zweedse bedrijf verwacht in het komende jaar een vergelijkbaar aantal gamebedrijven in te lijven.

In zijn kwartaalrapport schrijft Embracer Group dat er momenteel veel overnameprocessen gaande zijn en dat er diverse gesprekken lopen over nieuwe overnames. Concrete details over welke gamestudio's of uitgevers het bedrijf nog wil overnemen, staan niet in het document.

Embracer Group heeft in de afgelopen jaren tal van overnames gedaan en is daarmee een steeds grotere speler in de gamesindustrie geworden. Het Zweedse bedrijf heeft momenteel acht bedrijfsonderdelen en daaronder vallen in totaal 86 studio's. Het bedrijf stond eerder bekend onder de naam THQ Nordic AB.

Begin dit jaar werd Gearbox, bekend van Borderlands, overgenomen door Embracer. Daar was een bedrag van 1,3 miljard dollar mee gemoeid. Ook Aspyr Media, de studio die werkt aan de remake van Star Wars: Knight of the Old Republic, werd toen overgenomen. In augustus nam Embracer nog zeven gamestudio's over, waaronder 3D Realms, het Nederlandse VR-gamebedrijf Force Field en Iron Gate, de ontwikkelaar van Valheim. Een jaar eerder werd de Rotterdamse VR-studio Vertigo Games al overgenomen door Koch Media, dat onder de Embracer Group valt.

Door de vele overnames is het werknemersbestand van Embracer Group verdubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bij alle bedrijven die de groep bezit, zijn nu 9064 mensen in dienst, waarvan 7470 game-ontwikkelaars. Alle studio's hebben gezamenlijk 197 games in ontwikkeling.

De kwartaalomzet van het bedrijf kwam uit op zo'n 3,3 miljard Zweedse kronen. Omgerekend is dat zo'n 329 miljoen euro. Daarmee neemt de omzet van de Embracer Group toe tot een hoogte die vergelijkbaar is met die van Ubisoft. Die uitgever had in het afgelopen kwartaal een omzet van 392 miljoen euro. Het bedrijf is nog wel een stuk kleiner dan EA en Activision-Blizzard, die kwartaalomzetten van 1,8 miljard en 1,9 miljard dollar in de boeken schreven.

Moederbedrijf Bedrijfsonderdelen Studio's (enkele voorbeelden) Franchises/games (voorbeelden) Embracer Group Gearbox Entertainment Gearbox Software

Gearbox Studio Quebec

Gearbox Studio Montréal Borderlands

Brothers in Arms

Homeworld THQ Nordic Bugbear Entertainment

Gunfire Games

Piranha Bytes Destroy All Humans

Biomutant

Desperados III

Remnant from the Ashes Koch Media Publishing Deep Silver Volition

Vertigo Games

Warhorse Studio Saints Row

Arizona Sunshine

Chivalry Coffee Stain Coffee Stain Studios

Ghost Ship Games

Easy Trigger Valheim

Deep Rock Galactic

Goat Simulator Saber Interactive 3D Realms

4A Games

Aspyr Media Duke Nukem

Shadow Warrior

Metro Exodus

Star Wars: KOTOR-remake Amplifier Game Invest Destiny Bit

Misc Games

Rare Earth Games Diversen DECA Games A Thinking Ape

CrazyLabs

Firescore Mobiele games Easybrain Easybrain Mobiele games