Titel Saints Row Platform Epic, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X Ontwikkelaar Volition Uitgever Deep Silver Releasedatum 23 augustus 2022

Als we schrijven dat Grand Theft Auto de absolute koning van het sandboxgenre is, trappen we een open deur in. In het kielzog van de koning hebben andere games geprobeerd de formule te kopiëren en een graantje mee te pikken, meestal zonder al te veel succes. Saints Row vormt hierop een uitzondering. Hoewel de gameserie van ontwikkelstudio Volition lang niet in de buurt kwam van het immense succes van GTA, wist Saints Row een eigen plekje in de gamingwereld te veroveren. Waar GTA zich beperkte tot enigszins geloofwaardige verhalen en settings, ging Saints Row - zeker in de latere delen - volledig over de top. In deel vier speelde je een soort superheld die het namens de mensheid moest opnemen tegen aliens, en in de uitbreiding Gat out of Hell belandde je zelfs in Hades’ onderwereld.

Die uitbreiding kwam in 2015 op de markt en het was ook meteen de laatste originele content die we van Saints Row zagen. Er kwamen wel remakes van eerder verschenen delen, maar daar bleef het bij. Voor fans van de serie is er echter goed nieuws, want de periode zonder nieuwe content is bijna voorbij. Eind volgende maand komen Volition en uitgever Deep Silver met Saints Row. Inderdaad, de game draagt geen subtitel of cijfer. We hebben hier dan ook te maken met een zogenaamde reboot: een nieuwe start voor de serie, zoals we dat veel gekende gameseries al hebben zien doen. Volgens Volition moet de game wat meer lijken op de eerste games in de serie, toen de nadruk nog lag op bendeoorlogen en niet op de rariteiten die er later bij kwamen.

Saints Row speelt zich dan ook af in een heel nieuwe wereld met nieuwe personages, nieuwe facties en nieuwe verhaallijnen. Wat echter niet verandert, is dat de speler op een zeker moment de leider wordt van The Saints, de bende waar de serie om draait. Deze Saints hebben alleen niets te maken met de Saints uit de vorige games, behalve dan dat hun naam en logo hetzelfde zijn. Bij dit alles geef je zelf vorm aan jouw leidinggevend personage, waarbij je de vrije keuze hebt om als man of als vrouw te spelen. Deze Saints Row mag dan minder over de top zijn dan de laatste games in de eerste serie, het betekent zeker niet dat dat element helemaal verdwenen is. Je kunt je aardig uitleven met haarstijlen, tattoos en andere zaken, zodat je nog steeds behoorlijk aparte personages kunt maken.

Natuurlijk hebben we daar nu niet al te veel tijd aan besteed. Als je een uur of vier krijgt om het begin van Saints Row alvast te spelen, is het immers niet slim om diep in het cosmetische deel van je personage te duiken. Toch klikten we moeiteloos een leuk personage bij elkaar dat zich het best laat omschrijven als ‘platinablonde glam-metalgod met een pornosnor’. Helaas kunnen we onze versie van ‘The Boss’ niet met jullie delen, want we hadden geen mogelijkheid om zelf captures te maken tijdens het spelen. Geloof ons maar als we zeggen dat het een waardig bendeleider zou zijn. Je kunt trouwens nu al je eigen bendebaas in elkaar zetten, door de Boss Factory te downloaden. Je kunt je creaties, of die van anderen, straks desgewenst in de game importeren, zodra je hem gaat spelen.