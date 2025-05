Toen we een maand of twee terug met Saints Row aan de slag konden, concludeerden we dat we ons prima hadden vermaakt in de vier uur durende kennismaking met deze nieuwe Saints. Kort voor de gamescom begon, kwam deze reboot van de franchise uit, waardoor het spel bij ons even in een wachtrij kwam te staan, maar inmiddels hebben we Santo Ileso uitgebreid kunnen verkennen en hebben we onze versie van The Saints laten uitgroeien tot een van de machtigste bendes van de stad. De weg daarnaartoe was zoals je mag verwachten van Saints Row: actievol, kleurrijk en verrassend, maar helaas ook wel een tikje lelijk.

We speelden de preview op een pc en deden de review op een Xbox Series X. Wellicht dat dat een deel van de verklaring is waarom het ons twee maanden terug nog niet zo opviel dat Saints Row grafisch gezien een game lijkt uit een ander tijdperk. Het is een pijnpunt waar we onlangs op de gamescom nog over vielen toen we naar Ubisofts Skull & Bones keken. Doordat sommige games al goed gebruikmaken van de mogelijkheden van de jongste generatie consoles en videokaarten, vallen de games die dat nog niet echt doen in negatieve zin op. Saints Row is zo’n game. Het hoeft niet te betekenen dat de game meteen niet meer leuk of goed is, maar het is wel een van de eerste dingen die opvalt bij het spelen.

Toch doet Saints Row leuke dingen op technisch gebied. Het geeft gamers met een Xbox Series X of PlayStation 5 bijvoorbeeld de keuze uit vijf grafische modi, waarbij er twee ook nog de optie hebben om ray-traced ambient occlusion aan te zetten. Dat maakt zeven manieren waarop je de game op grafisch vlak kunt instellen. De opties variëren van spelen in 1080p met een volledige focus op framerate tot spelen in 4k, waarbij de framerate niet vastgezet is op 30fps, maar daar in de praktijk ook niet ver meer bovenuitkomt. Voor de 1080p-Ultra- en de 1440p-High Quality-settings geldt dat je raytracing als optie kunt aanzetten. De andere manier van licht en schaduw simuleren werpt zijn vruchten af: zeker schaduwen komen met deze feature een stuk beter naar voren, al vonden we het verschil ook niet zo groot dat je Saints Row niet zonder raytracing zou kunnen spelen.

De lichteffecten zien er met, maar ook zonder raytracing, goed uit. De makers hebben de spelwereld ook lekker volgebouwd met sfeervolle lichtbronnen. Zeker in verhaalmissies zul je veel opvallend belichte omgevingen tegenkomen en dat geeft de game een fijne uitstraling. Saints Row is een game die zich onderscheidt door een flinke bak actie te bieden, wat gepaard gaat met veel chaos. Je kunt veel kapot rijden, opblazen en ga zo maar door. Het mag gezegd worden dat de game al die chaos moeiteloos aankan. De framerate dipt zeker in de woestijnomgeving af en toe wel wat, maar zelfs spelend in de 4k-modus blijft het steeds goed speelbaar.

Pop-in

De reden dat dat zo is, hangt wellicht samen met het pijnpunt waar we mee begonnen: de rest van de game ziet er verouderd uit. Dan doelen we op hoe gedetailleerd de textures en de personages zijn, hoe die personages bewegen en hoe ver je vooruit kunt kijken en op welke manier nieuwe textures en schaduweffecten worden ingeladen. Schaduwen van bomen of andere elementen verschijnen soms pas wanneer je er enkele meters vandaan rijdt. Rijdend in een auto en zéker vliegend in een helikopter zie je continu pop-ineffecten. Vlieg je boven Santo Ileso, dan zijn verder weg gelegen stukken van de stad soms helemaal niet zichtbaar, tot je dichterbij bent. Dat zijn dingen die we niet meer zouden moeten zien op deze generatie consoles.

Het levert Saints Row meteen een achilleshiel op, want hoewel er dus ook dingen zijn die goed zijn, oogt het geheel gewoon niet modern. Daar komt nog bij dat Saints Row behoorlijk wat last heeft van bugs en andere rariteiten. Je ziet personages in de spelwereld regelmatig rare toeren uithalen en we maakten maar liefst twee keer mee dat we de game opnieuw op moesten starten omdat ons personage niet meer op alle input reageerde, waardoor de game onspeelbaar werd. De actieve missie moest daarna vanaf het begin herspeeld worden en dat is funest voor je spelplezier. Saints Row maakt op technisch vlak dus geen goede indruk en dat is jammer.