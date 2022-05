Saints Row is met een half jaar uitgesteld tot 23 augustus 2022

Volition stelt de reboot van Saints Row uit met een half jaar. De ontwikkelaar zegt de invloed van de coronapandemie te hebben onderschat en meer tijd nodig te hebben om de game af te werken. Grote wijzigingen ten opzichte van wat er is getoond, komen er niet.

De nieuwe Saints Row-game moet de 'grootste en beste' tot nu toe worden en het lukt niet om de game voor de oorspronkelijke verschijningsdatum van 25 februari af te werken op het niveau dat de studio zichzelf heeft opgelegd en wat spelers mogen verwachten, schrijft chief creative officer Jim Boone.

Volition krijgt nu een half jaar extra ontwikkeltijd en zal die gebruiken voor het finetunen en polijsten van de game. Inhoudelijke veranderingen ten opzichte van wat er tot nu toe van het spel is getoond, hoeven spelers niet te verwachten, benadrukt de studio.

"Er verandert niets aan het verhaal, de personages en alles wat we met liefde hebben bedacht in de afgelopen jaren", schrijft Boone in de blogpost. Ook zegt hij dat de studio onderschat heeft hoeveel impact de coronapandemie heeft op de planning, ondanks dat 'iedereen zich zeer snel aanpaste aan thuiswerken' en 'zeer productief' bleef.

Deep Silver Volition kondigde de reboot van Saints Row in augustus aan. De game speelt zich af in de fictieve stad Santo Ileso, gesitueerd in het woestijnachtige zuidwesten van de Verenigde Staten. Spelers nemen de rol aan van The Boss en hebben daarmee de leiding over een crimineel imperium, dat volgens de ontwikkelaar naar eigen inzicht ingericht kan worden.

De openwereldgame bevat drie vijandige facties. Dat zijn de Marshall, een machtige multinational met futuristische wapens, de Panteros, bestaande uit zwaarbewapende straatcriminelen en de Idols, anarchisten die er chaotische aanvalstechnieken op nahouden.