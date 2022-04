Oculus Rift S gaat uit productie en krijgt geen opvolger

Facebook stopt in het voorjaar van 2021 met de verkoop van de Oculus Rift S-headset voor pc's. Vanaf dan focust Facebook enkel nog op de Quest-headsets, die ook aan een pc gekoppeld kunnen worden. Er komen in de toekomst geen nieuwe Rift-headsets.

De Oculus Rift S is de laatste headset van het bedrijf die enkel met pc's werkt. Facebook gaat zich volledig richten op Quests-headsets die ook standalone werken. De huidige Oculus Quest en de nieuwe Quest 2 kunnen ook aan een pc gekoppeld worden met een USB-kabel, maar beeld wordt dan met compressie gestreamd naar de VR-headset.

In een statement tegenover TechCrunch bevestigt Facebook dat er geen nieuwe Oculus Rift-headsets meer komen. Facebook stelt dat er geen headsets meer gemaakt worden die enkel in combinatie met een pc werken en dat het bedrijf zich richt op de Quest omdat die 'het beste van twee werelden' biedt.

Facebook kondigde woensdag de Oculus Quest 2-headset aan. Die is met een prijs vanaf 349 euro goedkoper dan zijn voorganger en heeft een aantal verbeteringen, zoals een hogere resolutie, maar er zijn ook nadelen. Ars Technica heeft een review van de headset gepubliceerd en stelt dat de nieuwe bevestigingsband onhandig is, omdat die iedere keer opnieuw ingesteld moet worden. Verder is de ipd nog maar met drie standen in te stellen, dat kon bij de eerste Quest veel nauwkeuriger. Ook zouden de controllers minder nauwkeurig zijn.

Ook is er veel kritiek op het feit dat een Facebook-account verplicht is om de nieuwe headset te gebruiken. Gebruikers moeten hun echte naam gebruiken voor zo'n account en Facebook kan gebruikers afsluiten en toegang tot hun Oculus-games al dan niet tijdelijk ontzeggen als ze zich daar niet aan houden. Een Duitse toezichthouder noemt de verplichting 'juridisch uiterst twijfelachtig' en mogelijk illegaal.