John Carmack stopt als technische topman bij Oculus

John Carmack stopt als chief technical officer van Oculus. Hij blijft nog wel betrokken bij het bedrijf en zal advies geven, maar dat zal volgens hem niet veel tijd meer in beslag nemen. Carmack gaat werken aan kunstmatige intelligentie.

Carmack kondigt zijn carrièreswitch aan op Facebook. Daar zegt hij dat hij denkt iets bij te kunnen dragen in het vakgebied van kunstmatige intelligentie en dat hij dat voorlopig vanuit huis zal doen. Wel blijft hij werknemer van Facebook, dat bevestigt het bedrijf tegenover Variety.

De topman blijft bij Oculus betrokken als consulting cto. Volgens Carmack blijft hij in die rol advies geven over de ontwikkeling van vr-apparatuur van het bedrijf, maar zal dat slechts een bescheiden deel van zijn tijd kosten. Wie zijn opvolger wordt binnen Oculus, is nog niet bekendgemaakt.

John Carmack is een van de oprichters van id Software, de studio die in 1991 ontstond en faam maakte met games als Wolfenstein 3D, Doom en Quake. Toen de Oculus Rift in 2012 als Kickstarter-project ontstond, zette hij zich in voor de promotie van de vr-bril. In 2013 vertrok hij bij de gamestudio om bij Oculus aan de slag te gaan als cto.