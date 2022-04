Facebook brengt Oculus Quest 2 volgende maand uit voor 349 euro

Facebook brengt de Oculus Quest 2 op 13 oktober uit voor 349 euro. Andere details van de standalone-VR-bril kwamen eerder deze week al naar buiten. De VR-headset draait op een Qualcomm XR2-soc die Facebook en de chipontwerper samen hebben gemaakt.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg kondigde de Quest 2 aan in een presentatie op Facebook. De Quest 2 heeft in plaats van twee oledschermen een enkele lcd van 1832x1920 pixels per oog met een verversingssnelheid van 90Hz. Bij de release zal de verversingssnelheid softwarematig nog een maximum hebben van 72Hz.

De soc is een Qualcomm XR2, die Facebook en Qualcomm samen hebben ontwikkeld en die twee keer zo krachtig moet zijn als de Snapdragon 835 uit de eerste Quest. Exacte details over de soc zijn vooralsnog niet beschikbaar.

De headset is ten opzichte van zijn voorganger 10 procent lichter en iets kleiner, zegt Facebook. De Oculus Quest 2 is volgens Facebook comfortabeler te dragen dankzij het lagere gewicht en de band om de headset vast te zetten is nu van zacht materiaal gemaakt. Het exacte gewicht en de afmetingen zijn nog niet bekend. Ook de controllers zijn volgens de fabrikant verbeterd. De nieuwe exemplaren zouden betere ergonomie hebben.

Net als de oorspronkelijke Quest is de Quest 2 een standalone vr-headset, die draadloos werkt zonder pc. Alle games en programma's die voor de eerste versie zijn gemaakt, werken ook op het nieuwe model. Het is ook mogelijk om de Quest 2 te verbinden met een pc via een usb-kabel. Dan kunnen pc-games in vr worden gespeeld. Voor het gebruik van de Oculus Quest 2 is een Facebook-account verplicht. Oculus maakte onlangs bekend dat dit voor alle nieuwe headsets van het bedrijf geldt. De Quest 2 komt 13 oktober uit in Nederland voor 349 euro. De 256GB-versie kost 449 euro.