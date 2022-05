Oculus Quest 2 krijgt bij release al optie voor tonen menu's in 90Hz

Facebooks VR-headset Oculus Quest 2 krijgt bij release al bij 'experimentele functies' een optie om menu's te laten zien met een verversingssnelheid van 90Hz, terwijl ontwikkelaars snel daarna van de optie gebruik kunnen maken. De lcd van de headset staat standaard op 72Hz.

Daarmee lijkt de Quest 2 sneller op 90Hz te kunnen werken dan Facebook eerder zei. Bij de aankondiging liet het bedrijf al weten dat in de toekomst de Quest 2 op 90Hz zou gaan werken, maar dat het bij release zou gaan om 72Hz.

Een reviewexemplaar van de Quest 2 van UploadVR werkt al op 90Hz, claimt de site. De applicatie Virtual Desktop draait al op die verversingssnelheid en Facebook bevestigde dat het reviewexemplaar de hogere verversingssnelheid al ondersteunt.

De 90Hz-optie is samen met de hogere resolutie een van de belangrijkste upgrades voor de nieuwe Quest-headset. De Quest 2 heeft in plaats van twee oledschermen een enkele lcd van 1832x1920 pixels per oog met een verversingssnelheid van 90Hz. De originele Rift had in 2016 al een oledscherm met 90Hz-ondersteuning, maar Facebook stopt met de Oculus Rift-serie.