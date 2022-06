Facebook voegt 90Hz-ondersteuning en fitnesstracking toe aan Oculus Quest 2

Facebook heeft een Oculus Quest 2-update uitgebracht die 90Hz-ondersteuning voor games en apps toevoegt. Het bedrijf maakte eerder al bekend dat de Quest 2 na release een 90Hz-modus zou krijgen via een update, maar meldde niet wanneer dat zou gebeuren.

Facebook is vandaag begonnen met het uitrollen van de update, zo meldt het bedrijf. De 90Hz-modus werkt met native Quest 2-games en met Oculus Link, waarmee de Quest 2 wordt gebruikt als pc-VR-headset. "Vanaf vandaag zal alle systeemsoftware standaard op 90Hz draaien, en we staan ontwikkelaars toe om Quest 2-titels te voorzien van native 90Hz-ondersteuning."

Het bedrijf meldt dat verschillende VR-games 'binnenkort' worden geüpdatet met 90Hz-ondersteuning, waaronder Superhot, Beat Saber, Job Simulator en Echo VR. Oculus Link werkt al volledig met 90Hz. Link-gebruikers kunnen met de nieuwe update ook kiezen uit andere verversingssnelheden, welteverstaan 72Hz en 80Hz. De Oculus Link-modus krijgt ook enkele andere nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om de renderresolutie van apps te veranderen.

Facebook maakte eerder al bekend dat de verversingssnelheid van de Oculus Quest 2 na release opgehoogd zou worden naar 90Hz. Aanvankelijk werkte de VR-headset alleen op 72Hz. Volgens het bedrijf waren de ontwikkelaars in eerste instantie niet tevreden over de aansturing van het scherm op 90Hz.

Facebook voegt ook een fitnessmodus toe aan de Oculus Quest en Quest 2

De Oculus Quest en Quest 2 krijgen daarnaast een nieuwe fitnessmodus. Oculus Move is een fitnesstracking-app die in combinatie met alle Oculus-apps en -games werkt. De fitness-app schat in hoeveel calorieën gebruikers verbranden tijdens het gebruik van de Quest-headsets. Dat gebeurt door de bewegingen van de headset en controllers bij te houden.

Verder voegt Facebook ook 'Gifting' toe aan de Oculus Store. Hiermee kunnen gebruikers apps en games kopen, om deze vervolgens naar een vriend te versturen. Dit kan gedaan worden via de mobiele Oculus-app of via een webbrowser. Ontvangers kunnen de apps en games vervolgens ook verzilveren via de Oculus Store. De Gifting-functie wordt later deze maand toegevoegd, zo meldt Facebook.

De Oculus Quest 2 kwam in oktober uit tegen een adviesprijs vanaf 350 euro. Tweakers publiceerde toen een review van de Oculus Quest 2. De headset is sindsdien enkele keren in opspraak gekomen, onder andere omdat gebruikers verplicht zijn om een Facebook-account te koppelen aan hun Quest 2. Gebruikers met een afgesloten Facebook-account, kunnen de headset niet gebruiken. Een Duitse toezichthouder noemde dit eerder 'mogelijk illegaal'. Ook ondersteuning voor Oculus Go-apps werd uit de headset verwijderd.