Originele Oculus Quest krijgt binnenkort ondersteuning voor Air Link

Facebook brengt binnenkort ondersteuning voor Air Link uit voor de originele Oculus Quest-VR-headset. De Quest-headsets krijgen ook een meer uitgebreide Infinite Office-modus die multitasken met verschillende apps gemakkelijker moet maken.

Facebook-ceo Mark Zuckerberg kondigt de Air Link-ondersteuning aan in een korte teaser op Facebook. Met deze functie kunnen Quest-gebruikers hun VR-headset via wifi verbinden met hun computer. Daarmee kunnen de gebruikers VR-games voor de pc spelen op hun Quest-headset, ook als die niet beschikbaar zijn in de Oculus Store.

Air Link werd eerder dit jaar al geïntroduceerd voor de Oculus Quest 2. Het bedrijf maakte daarbij niet bekend of de functie beschikbaar zou komen voor de originele Oculus Quest uit 2019, maar Zuckerberg bevestigt dit nu.

Facebook meldde bij de introductie dat Air Link alleen een goede optie is als er een sterk wifisignaal is, waarbij het spelen plaatsvindt op ongeveer zes meter van de router. Bij minder optimale wifiomstandigheden raadde Facebook aan om gebruik te maken van de bedrade Link-functie, die werkt via USB-C.

In hetzelfde Facebook-bericht toont Zuckerberg een video van een verbeterde Infinite Office-modus. Daarmee kunnen gebruikers in een virtueel kantoor werken. In de komende V30-update kunnen gebruikers meerdere apps naast elkaar openen; de video van Zuckerberg toont een digitale omgeving waarin de Oculus Browser, Oculus Store en Oculus TV gelijktijdig worden gebruikt. In de Infinite Office-modus konden gebruikers al meerdere browservensters openen, maar dat gold nog niet voor andere functies, schrijft ook UploadVR. Facebook testte naar verluidt eerder dit jaar ondersteuning voor Android-apps op zijn Quest-headsets, maar Zuckerberg rept daarover niet in zijn Facebook-bericht.