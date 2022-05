Proximus ondersteunt eSIM voor zakelijke gebruikers

De Belgische provider Proximus heeft eSIM beschikbaar gemaakt voor zakelijke klanten. Dat is alleen nog mogelijk voor Enterprise-klanten. Privé- en kleinzakelijke klanten kunnen nog geen gebruikmaken van de digitale simkaarten.

Proximus ondersteunt eSIM sinds donderdag, blijkt uit een insteltool op de website. De digitale simkaarten worden alleen ondersteund voor klanten met een Enterprise-pakket. Daarvoor moeten beheerders de activatie aanvragen via hun dashboard. Gebruikers moeten vervolgens met de voucher die ze van de beheerder krijgen, zelf eSIM op hun toestellen activeren.

Gebruikers moeten een compatibel toestel hebben. Momenteel worden alleen moderne iPhones vanaf de 11-serie, en Samsung-toestellen vanaf de Galaxy S20 ondersteund. In de toekomst wil Proximus eSIM ook beschikbaar stellen voor 'andere toestellen, zoals smartwatches', maar het is niet bekend wanneer dat gebeurt.

Klanten met een privéabonnement of een kleinzakelijk abonnement kunnen eSIM vanaf 19 oktober gebruiken bij de provider. In België is eSIM verder alleen verkrijgbaar bij Orange. In Nederland ondersteunen T-Mobile en Vodafone ook al eSIM. KPN ondersteunt dat al voor grootzakelijke abonnementen en introduceert dat later deze maand voor particulieren.