Facebook dreigt nieuws in Australië van zijn platform te weren

Als Australië een voorstel van de Competition and Consumer Commission tot wet maakt, gaat Facebook het plaatsen en delen van nieuws op zijn sociale netwerk en Instagram onmogelijk maken voor gebruikers in dat land. Daarmee dreigt Facebook althans.

Het wetsvoorstel van de mededingingsautoriteit zou Facebook naar eigen zeggen dwingen om te betalen voor nieuws dat uitgevers zelf vrijwillig op het platform zetten. Als het voorstel tot wet wordt, zou Facebook moeten accepteren dat uitgevers hen bedragen in rekening brengen 'voor zoveel content als ze willen, zonder duidelijke limieten', luidt de claim van Facebook verder. Het bedrijf zou het delen van nieuws op Facebook en Instagram 'met tegenzin' blokkeren in Australië om dat te voorkomen.

Facebook staat niet alleen in zijn kritiek op het wetsvoorstel. Vorige maand uitte Google kritiek op dezelfde regels omdat deze het bedrijf zouden verplichten tot manipulatie van zoekresultaten in het voordeel van nieuwsmediabedrijven.

De voorgestelde regels hebben hun oorsprong in een vrijwillige gedragscode waar techbedrijven in Australië na onderhandeling met de mediabedrijven aan zouden moeten voldoen. Eerder dit jaar besloot de overheid van het land de gedragscode via een wetsvoorstel verplicht te stellen omdat de gedragscode anders niet nageleefd zou worden. De regels bepalen onder andere dat techbedrijven omzet moeten delen op basis van nieuws dat ze op hun platformen publiceren. De overheid stelt dat bedrijven die de content creëren, hiervoor betaald moeten worden.

Volgens Facebook hebben uitgevers meer baat bij het sociale platform dan andersom. Het bedrijf stelt dat het in de eerste vijf maanden van dit jaar voor 2,3 miljard kliks naar nieuwssites in het land zorgde, zonder hier kosten voor in rekening te brengen.