Nederlandse overheid doet privacyonderzoek naar intern gebruik van Google

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt het gebruik van Google bij de Rijksoverheid. Er wordt een data protection impact assessment gedaan van het privacybeleid van het bedrijf en nagegaan wordt of dat aan de eisen van de overheid voldoet.

Het ministerie bevestigt tegenover AG Connect dat het met een zogeheten dpia bezig is. Die wordt uitgevoerd door Privacy Company, een adviesbureau dat het kabinet ook veel adviseerde over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een dpia wordt onderzocht of een bedrijf of dienst zich aan de AVG houdt.

De overheid begon het onderzoek in het afgelopen voorjaar. In het onderzoek wordt gekeken naar het gebruik van Google binnen ministeries en andere overheidsinstellingen. Het gaat niet specifiek om de vraag of Google zich aan de AVG houdt, maar of het gebruik van Google aan de eisen voldoet die de overheid aan zichzelf stelt. Er wordt onder andere gekeken naar het gebruik van de persoonsgegevens van ambtenaren door Google.

De vraag naar zo'n dpia komt vanuit de onderwijswereld, zegt het ministerie tegen AG Connect. Die vraag werd enkele maanden geleden urgenter, toen de scholen dichtgingen en veel onderwijs digitaal plaatsvond. Daarbij worden vaak diensten van Google gebruikt. Ook daarvoor al was er discussie over het gebruik van Google op scholen.

Het is niet de eerste keer dat de overheid een specifiek privacyonderzoek laat uitvoeren naar het gebruik van technologie. Dat gebeurde vorig jaar ook met betrekking tot Microsoft-diensten als Office en Windows. Ook toen voerde Privacy Company een dpia uit. Daaruit bleek dat de software niet voldeed aan de voorwaarden die de Rijksoverheid stelde. Microsoft deed daarop aanpassingen aan de software.