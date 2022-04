Google biedt in enkele landen beperkte toegang tot afgeschermde nieuwsartikelen

Google gaat binnenkort in een aantal landen toegang bieden voor nieuwsartikelen die achter een paywall staan. Google trekt daarvoor zelf de portemonnee, waarbij een aantal uitgevers geld krijgen zodat hun afgeschermde artikelen zichtbaar mogen worden in Google News.

In een blog zegt Google dat het binnenkort mensen toegang gaat geven tot content die voor anderen achter een paywall staat, waarbij het samenwerkt met een aantal uitgevers. Google noemt betaalmuren een 'cruciaal deel van de omzetstrategieën van sommige uitgevers' en zegt dat doel te ondersteunen met dit initiatief. De uitgevers worden betaald, in ruil waarvoor Google een beperkte toegang mag verstrekken tot content achter een paywall. Die content is dan gratis te bekijken. Dit geldt enkel voor News Showcase-gebruikers. Deze gebruikers moeten zich echter nog wel registreren bij de individuele uitgevers om de content ook daadwerkelijk te kunnen zien. Volgens Google geeft dat de uitgevers een mogelijkheid om 'een relatie met de lezers op te bouwen'.

News Showcase is de naam van het programma dat Google in oktober aankondigde, waarbij de internetgigant nieuwsorganisaties gaat betalen voor het tonen van artikelen in een sectie van de Google-apps. Uitgevers kunnen zelf content plaatsen, zoals complete artikelen maar ook previews van artikelen of alleen een aantal bulletpoints waardoor een lezer kan doorklikken naar de site van de uitgever. Deze dienst was al live in Duitsland en Brazilië.

Hiervoor krijgen inmiddels 400 nieuwsbedrijven in de komende drie jaar in totaal een miljard dollar. Google gaf eerder aan dat het een deal heeft gesloten met meer dan tweehonderd uitgevers in onder andere Duitsland, Brazilië, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op een later moment moeten ook publicaties in Nederland en België beschikbaar komen, maar momenteel is dat nog niet aan de orde. Bijvoorbeeld in Frankrijk doen een aantal bekende namen mee, zoals de kwaliteitskranten Le Monde en Le Figaro.

Naast Android is News Showcase inmiddels ook onderdeel van Google News op iOS en het komt ook naar news.google.com en Discover. Google gaat de data over News Showcase binnenkort beschikbaar maken in de Search Console, zodat uitgevers meer data hebben 'om beter te begrijpen welke artikelen en welke onderwerpen lezers op reageren'.

Dit initiatief van Google kan niet geheel los worden gezien van de kritiek van media-uitgevers vanwege de teruglopende advertentie-inkomsten, wat in toenemende mate naar partijen als Google en Facebook gaat. Ook is er al langer kritiek van uitgevers over het opnemen van artikelen en snippets in Google News. In het verleden zijn er initiatieven geweest, waaronder in Spanje en Duitsland, om de macht van Google News in te perken. Dat soort pogingen mislukten echter al snel. In de EU is vorig jaar een nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen die volgens de initiatienemers onder meer bedoeld is om Google meer te laten betalen en meer inkomsten te genereren voor uitgevers door middel van licenties. Daarbij gaat het met name om artikel 15 uit die richtlijn, dat uitgevers een additioneel, exclusief recht geeft dat bovenop de bestaande auteursrechten komt en bedoeld is om online publicaties te beschermen. Critici duiden dit artikel ook wel aan met de term 'linktaks'; zij stellen dat het niet zozeer uitgevers helpt met hun inkomsten, maar dat het vooral concurrentie en innovatie in de nieuwssector voor een deel de nek zal omdraaien.