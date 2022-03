Nederlands investeringsbedrijf koopt Stack Overflow voor 1,8 miljard dollar

Het Nederlandse investeringsbedrijf Prosus heeft Stack Overflow gekocht. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt. De deal is in totaal 1,8 miljard dollar waard. Volgens een oprichter van Stack Overflow verandert er verder niets.

Het gaat volgens een van de mede-oprichters van Stack Overflow om een verandering van eigenaars. "Stack Overflow blijft helemaal onafhankelijk opereren. Verwacht geen ongemakkelijke synergieën of andere grote veranderingen", zegt hij op een eigen blog.

Stack Overflow was al in handen van investeerders, namelijk de investeerders die vroeg geld stopten in het bedrijf. Dat zijn bedrijven als Union Square Ventures, Index Ventures, Andreessen Horowitz en een investeringsbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.

De nieuwe eigenaar, Prosus, is een dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse Nasper. Het heeft een aandeel in het Chinese Tencent, maar verkocht een deel daarvan onlangs voor bijna 15 miljard dollar. Dat heeft het geld vrijgemaakt voor overnames zoals deze. Prosus wil Stack Overflow helpen groeien, zo zegt het bedrijf. Naast de site voor consumenten, dat geld verdient met advertenties, heeft de ontwikkelaarssite al Stack Overflow for Teams, waar bedrijven tegen betaling gebruik van kunnen maken.