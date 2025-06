Minister van Binnenlandse Zaken wint Big Brother Award voor privacyschending

Bits of Freedom heeft de Big Brother Award Expertprijs van 2023 toegekend aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, vanwege haar voorstel om het toezicht op de Wiv te versoepelen. Eurocommissaris Ylva Johansson won de publieksprijs.

Minister Bruins Slots van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt de Big Brother Awards-juryprijs 'wegens het faciliteren van de grenzeloze datahonger' van geheime diensten en 'het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten', schrijft Bits of Freedom. De uitreiking van de prijs vond maandagavond plaats in Amsterdam. Bruins Slots was, in tegenstelling tot voorgaande Big Brother Awards-winnaars, niet aanwezig bij de uitreiking. Bits of Freedom zegt later deze week 'een ander moment te hebben gevonden waarop de minister in de gelegenheid zal zijn een reactie te geven'.

Dit jaar waren vier mensen genomineerd voor de Big Brother Awards Expertprijs. Het betroffen alle vier politici. Naast Bruins Slots werden ook Femke Halsema, Ylva Johansson en Dilan Yeşilgöz-Zegerius genomineerd. De jury stelt dat de minister van Binnenlandse Zaken er echter 'bovenuit steekt vanwege de fundamentele problemen die zij blootlegt'.

Bruins Slots diende eind vorig jaar een wetsvoorstel in om het toezicht op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te versoepelen, hoewel er al langer voornemens zijn om de Wiv aan te passen. Volgens deze Tijdelijke wet cyberonderzoek inlichtingendiensten zouden hackoperaties van inlichtingendiensten niet langer vooraf, maar ook 'in real time' getoetst kunnen worden door een toetsingscommissie. Daarmee zouden inlichtingendiensten kabelinterceptie mogen doen zónder vooraf toestemming aan de TIB te vragen. Eerder stapte een kritisch lid van de toezichthouder op vanwege het wetsvoorstel.

De publieksprijs ging dit jaar naar de Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson. Het is voor het eerst dat een Big Brother Award naar Brussel gaat. De politica wint die prijs vanwege haar voorstel om 'techbedrijven mee te laten kijken op alle telefoons in de EU in de strijd tegen kindermisbruik', schrijft Bits of Freedom. In oktober 2021 stelde Johansson voor om alle tekstberichten die in de EU worden verzonden te scannen op kindermisbruikmateriaal. De Eurocommissaris nam haar prijs digitaal in ontvangst.