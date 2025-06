AP is bezorgd over onafhankelijkheid van privacytoezichthouder van Amsterdam

De Autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de manier waarop het privacytoezicht bij de gemeente Amsterdam is geregeld. De persoon die het privacybeleid daar opstelt, is ook de toezichthouder op datzelfde beleid. Volgens de AVG mag dat niet zomaar.

Twee wethouders van de gemeente Amsterdam moeten zich verantwoorden tegenover de nationale privacytoezichthouder, schrijft de AP. "De AP maakt zich zorgen of de onafhankelijkheid van het interne toezicht bij de gemeente Amsterdam wel goed genoeg is geregeld." Wethouders Hester van Buren van onder andere personeelsbeleid en Alexander Scholtes van ict moeten aan de Autoriteit Persoonsgegevens uitleggen hoe het interne privacytoezicht bij de gemeente is geregeld.

Het draait specifiek om de positie van de functionaris gegevensbescherming van de hoofdstad. Dat is een persoon die toezicht houdt op alle gegevensverwerkingen die door de gemeente of gemeentelijke diensten worden gedaan. Onder de AVG is het voor iedere overheidsinstantie verplicht zo'n FG aan te stellen. Een FG is een eerste aanspreekpunt voor burgers over privacyzaken, maar moet ook intern toezicht houden op het gebruik van data binnen de instantie en daarover communiceren met de AP. De FG heeft in ieder geval volgens de wet een onafhankelijke positie. De AP houdt juist weer toezicht op de positie van FG's. Aleid Wolfsen noemde hen ooit 'onze ogen en oren binnen organisaties'.

De AP denkt dat dat in Amsterdam misgaat. De toezichthouder kreeg berichten van de Ombudsman Metropool Amsterdam over de FG. Die heeft gezegd dat de FG mogelijk ook wordt ingezet als beleidsmedewerker voor privacybeleid. Daarmee zou de FG zijn werk onafhankelijk moeten kunnen controleren en dat is volgens de AP moeilijk. "Het combineren van deze twee functies kan tot een belangenconflict leiden, met mogelijke risico’s voor de privacy van burgers", schrijft de toezichthouder.

De toezichthouder wil eerst het gesprek afwachten met de wethouders. Daarna kan het mogelijke, verdere stappen zetten. De AP is altijd streng geweest over FG's binnen organisaties. Het was een van de eerste grootschalige wapenfeiten van de Autoriteit Persoonsgegevens nadat de AVG in werking was getreden. De AP heeft toen al meteen gecontroleerd of Nederlandse overheidsinstellingen een FG hadden aangenomen, zei Wolfsen enkele jaren geleden tegen Tweakers. Zeker bij de gemeente Amsterdam is een toezichthouder belangrijk. De gemeente doet veel met data. Daar is de gemeente transparant over: het was een van de eerste overheidsinstellingen die een eigen algoritmeregister opende en de stad heeft een eigen 'datastrategie' ontwikkeld.