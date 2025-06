Qualcomm wil Israëlische autochipmaker Autotalks overnemen

Qualcomm wil chipmaker Autotalks overnemen. Dat bedrijf ontwerpt chips die worden gebruikt in veiligheidssystemen voor auto's. Volgens TechCrunch zou Qualcomm tot 400 miljoen dollar betalen voor het Israëlische chipbedrijf, hoewel de twee bedrijven dat niet officieel bevestigen.

Qualcomm bevestigde op maandag dat het een overeenkomst voor de overname heeft gesloten met Autotalks. De twee bedrijven melden echter geen financiële details over de deal. Volgens een bron van TechCrunch zou Qualcomm 350 tot 400 miljoen dollar betalen voor de start-up. De overname moet nog beoordeeld worden door mededingingsautoriteiten voordat deze definitief voltrokken kan worden. De bedrijven delen geen verwachting voor wanneer de overname afgerond moet zijn.

Autotalks is een fabless chipbedrijf dat in 2009 is opgericht. Het bedrijf richt zich op vehicle-to-everythingcommunicatiechips. Met dergelijke V2X-chips kunnen voertuigen als auto's communiceren met andere voertuigen en met hun omgeving. Ze worden gebruikt in veiligheidssystemen van auto's en zijn onder meer bedoeld om botsingen te verminderen, bijvoorbeeld door voertuigen te detecteren die zich in de dode hoek van een bestuurder bevinden. Na de overname worden de producten van Autotalks opgenomen in Qualcomms Snapdragon Digital Chassis-portfolio.