Google maakt groepsgesprekken in Duo beschikbaar in browserversie

Google voegt groepsgesprekken toe aan de website-versie van zijn chat-app Duo. Daarmee kunnen er meerdere gebruikers aan een groepsgesprek deelnemen. Er kunnen 12 mensen meedoen aan een gesprek.

Gebruikers van de chat- en videobeldienst kunnen gesprekken binnenkort ook in hun browser voeren, schrijft Google. Voorheen was dat alleen mogelijk in de apps op Android en iOS. Gebruikers moeten wel een Google-account hebben, en het videobellen werkt alleen op Chrome. De feature wordt de komende weken als bètaversie uitgerold. Er kunnen twaalf deelnemers meedoen aan een call. Google verhoogde onlangs het maximale aantal deelnemers van acht naar twaalf.

Google introduceert ook verschillende nieuwe features voor het videobelplatform. Een daarvan is een 'familiemodus'. Daarbij kunnen gebruikers tegelijkertijd een tekening maken met verschillende kleuren. De knoppen om een gesprek stil te zetten of af te sluiten worden daarbij tijdelijk verborgen.

Er komen ook verschillende Snapchat-achtige maskers en gezichtseffecten beschikbaar. Die laatste zijn alleen te gebruiken op de Android- en iOS-apps. Dat worden er in de komende periode meer.