Google kondigt Duo-app voor Android TV aan

Google heeft een app van zijn videodienst Duo aangekondigd voor het eigen platform Android TV. Tot nu toe was de videobeldienst niet beschikbaar op het tv-platform van de zoekgigant. Een bèta komt in de komende weken uit.

Gebruikers kunnen een videogesprek starten vanaf de app en als de tv geen ingebouwde webcam heeft, kan dat via een ingeplugde usb-webcam, zegt Google. Vermoedelijk komt na de bèta de uiteindelijke app uit, maar wanneer dat is, is onbekend.

Ook zegt Google niets over ondersteuning op andere tv-platforms dan Android TV. Google merkt op dat Duo ook werkt met slimme speakers met schermen als de Nest Hub en Nest Hub Max. Vorige week zei de zoekgigant al dat gebruikers van Meet videoconferenties kunnen gaan chromecasten naar tv's. Daarbij is geen webcam van de tv nodig. Google zet de camera, microfoon en de audio van de gebruikte computer in; enkel het videogedeelte wordt gecast naar de televisie.