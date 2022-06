Sony-patent beschrijft in-game moeilijkheidsgraad die zich aanpast aan speler

Sony heeft een patentaanvraag ingediend voor een middel van machinelearning die de moeilijkheidsgraad van een spel aanpast aan het spelniveau van de speler. De techniek zou het mogelijk maken een eindbaas makkelijker of moeilijker te maken, afhankelijk van de gamer.

In de patentaanvraag wordt voornamelijk het voorbeeld van een gevecht met een eindbaas van een level genoemd. Zo denkt Sony aan een situatie waarbij spelers vaak een bepaald patroon gebruiken om een vijand te verslaan, zoals door knoppen in een bepaald patroon te gebruiken, of de joysticks steeds op dezelfde manier te bedienen. Het spel zou dan dankzij machinelearning een manier kunnen bedenken waarbij die patronen niet meer werken, om het level zo lastiger te maken. Vijanden zouden bijvoorbeeld sneller kunnen bewegen, of een schild kunnen krijgen om bepaalde aanvallen af te kunnen weren. De aanpassende moeilijkheidsgraad zou ook kunnen werken bij multiplayerspellen, schrijft het patent.

De gameontwikkelaar en consolemaker wil het voor spelers niet alleen moeilijker maken, maar denkt ook aan manieren om games juist gaandeweg eenvoudiger te maken. Machinelearning zou ervoor kunnen zorgen dat wanneer een vijand continu met een bepaald wapen of patroon gamers weet te verslaan, dit wapen of patroon niet meer door die vijand wordt gebruikt.

Sony lijkt deze aanpassende moeilijkheidsgraad onder meer via servers te willen verspreiden, waarmee het spel met updates moeilijker of juist makkelijker kan worden. Spelers zouden dan via een instellingenmenu kunnen kiezen voor deze aanpassende moeilijkheidsgraad, of voor de 'standaard' moeilijkheidsgraad die het spel oorspronkelijk had.

Met de aanvraag focust Sony zich niet alleen op vecht- of schietspellen, maar kijkt het bedrijf ook naar racespellen, sport- en rts-games. Spelers die een moeilijkere tegenstander verslaan, kunnen daarbij ook een grotere beloning krijgen. Deze beloning zou ook af kunnen hangen van de manier waarop een vijand wordt omgelegd. Vertoont de speler 'nieuw' gedrag om een vijand te kunnen verslaan, dan zou deze een grotere beloning kunnen krijgen. Omgedraaid zou een speler een kleinere beloning kunnen krijgen als deze een 'simpeler' gedrag gebruikt om een vijand om te leggen. Een veranderende moeilijkheidsgraad zorgt er volgens Sony tevens voor dat spelers meer motivatie hebben om een spel opnieuw te gaan spelen. Of Sony deze vorm van machinelearning daadwerkelijk wil gebruiken voor games is niet bekend.

Update, woensdag: In dit artikel stond oorspronkelijk dat Sony de techniek heeft gepatenteerd. Dat is niet juist, er is alleen een aanvraag ingediend. Zoals Ribo89 opmerkt, is het nog maar de vraag of het patent wordt toegewezen, omdat de eerste beoordeling niet positief is over de inventiviteit van de beschreven techniek. De aanvraag toont uiteraard wel dat Sony nadenkt over en werkt aan deze techniek.