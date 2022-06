Honkbalgame van Sony PlayStation Studios komt dit jaar ook uit voor Xbox

MLB The Show 21 komt op 20 april uit voor zowel PlayStation- als Xbox-consoles. Dat laatste is opvallend, omdat de game gemaakt wordt door Sony's eigen PlayStation Studios. De ontwikkelaar maakte in 2019 al bekend dat MLB naar meer platforms zou komen.

Het is voor het eerst dat er een game van Sony's PlayStation Studios uitkomt op Xbox-consoles. Op de verpakking van MLB The Show 21 voor de Xbox staat ook het logo van PlayStation Studios. Eerder bracht Sony al wel zijn eigen game Horizon Zero Dawn uit voor de pc.

Eind 2019 maakten de ontwikkelaars van MLB The Show bekend dat de franchise vanaf 2021 naar meer platforms zou komen. Xbox werd toen nog niet specifiek genoemd. De serie bestaat sinds 1997 en sindsdien kwamen de games exclusief uit voor PlayStation-consoles.

De games in de MLB The Show-serie zijn gemaakt met een Major League Baseball-licentie. Dat is de Amerikaanse honkbalcompetitie die sinds 1903 bestaat. Het nieuwe deel komt uit voor de PlayStation 4 en Xbox One en One X voor 70 euro. Er komt ook een versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S, die kost 80 euro.