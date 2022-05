OWC introduceert Thunderbolt 4-hub met drie extra Thunderbolt-aansluitingen

OWC heeft een Thunderbolt 4-hub aangekondigd. De hub gebruikt een enkele Thunderbolt 4-connector en voegt drie extra Thunderbolt-aansluitingen en een USB 3.2 Gen 2-connector toe. Het lijkt de eerste Thunderbolt 4-hub op de markt te zijn.

De OWC-hub in kwestie gebruikt een enkele Thunderbolt 4-connector die met het hostsysteem wordt verbonden. Aan de andere kant bevinden zich drie Thunderbolt-aansluitingen waarmee gebruikers extra Thunderbolt-apparaten kunnen aansluiten, zoals monitoren, externe opslagmedia en externe videokaarten.

De drie extra connectors ondersteunen daarnaast ieder een daisy chain met meerdere Thunderbolt-apparaten, die afzonderlijk losgekoppeld kunnen worden zonder de andere ketens te verstoren. De nieuwe Thunderbolt 4-standaard maakt dergelijke hubs met maximaal vier Thunderbolt-connectors mogelijk.

De OWC-hub ondersteunt drie daisy chains met Thunderbolt-apparaten. Afbeelding via OWC

De hub beschikt verder over een enkele USB 3.2 Gen 2-connector van het type-A. Het geheel wordt van stroom voorzien via een DC-connector. De hub kan tot 60W aan stroom leveren aan de host en 15W aan de drie extra Thunderbolt 4-aansluitingen. OWC meldt ook niet welke controller de hub gebruikt. Tom's Hardware speculeert dat het om een JHL8440 van Intel gaat, aangezien dit de enige Thunderbolt 4-controller is die dat bedrijf produceert voor accessoiremakers.

De OWC Thunderbolt 4-hub kan momenteel vooruit worden besteld via de website van het bedrijf. De hub kost daar 149 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 153,90 euro. Het product wordt eind oktober verzonden. Over prijzen en beschikbaarheid in Europa wordt vooralsnog niet gerept.

Afbeeldingen via OWC