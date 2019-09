Logitech kondigt MX Master 3-muis en MX Keys-toetsenbord aan

Logitech brengt later deze maand een nieuwe muis en een toetsenbord in de MX-serie uit. Voornaamste troef van de MX Master 3 is het MagSpeed Scroll Wheel, dat zowel heel snel als stil scrollen mogelijk zou maken. Het MX Keys-toetsenbord biedt onder meer slimme verlichting.

De MX Master 3 Advanced Wireless Mouse herbergt volgens Logitech het 'snelste en stilste' scrolwiel van de Zwitserse fabrikant tot nu toe. Het nieuw ontwikkelde scrolwiel wordt aangedreven door elektromagneten en zou daardoor nagenoeg geruisloos zijn. De draadloze muis heeft een sensor met een gevoeligheid van maximaal 4000dpi en is volgens Logitech inzetbaar op elk oppervlak, inclusief glas. Eveneens noemenswaardig is de oplaadbare accu, die tot zeventig dagen meegaat.

Gelijktijdig met de MX Master 3 introduceert de accessoirefabrikant het MX Keys Advanced Wireless Keyboard. Dit draadloze toetsenbord beschikt over slimme achtergrondverlichting; een sensor detecteert de handen van de gebruiker en houdt voor de lichtintensiteit rekening met de verlichting in de kamer. Als het klavier niet in gebruik is, schakelt de toetsenbordverlichting automatisch uit om de accu te sparen.

De Logitech MX Master 3 en MX Keys zijn allebei compatibel met Windows, macOS en de populairste Linux-distributies. Ze zijn ook geschikt voor Logitech Flow, een technologie waarmee de gebruiker tot drie computers tegelijk kan bedienen. Via Flow is het bijvoorbeeld mogelijk om afbeeldingen en documenten tussen de verschillende computers te kopiëren en plakken.

De nieuwe producten komen naar verwachting nog in september op de markt. Muis en toetsenbord hebben elk een adviesprijs van 109 euro.