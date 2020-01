Logitech kondigt ergonomisch Ergo K860-toetsenbord aan

Logitech heeft een nieuw toetsenbord geïntroduceerd, het Logitech Ergo K860 Ergonomic Split Keyboard. Het betreft een ergonomisch, gebogen ontwerp, met een apart gedeelte voor de linker- en rechterhand. Waarschijnlijk komt het toetsenbord vooralsnog alleen in de VS uit.

Volgens Logitech zorgt de meegeleverde, zachte, gebogen polssteun ervoor dat de voorarmen van de gebruiker net boven het toetsenbord worden gepositioneerd, wat de mate van polsondersteuning zou verhogen en een minder grote buiging van de polsen zou vergen. Deze steun is ook te verhogen met verstelbare voetjes.

Het toetsenbord is volgens de fabrikant getest voor een levensduur van 10 miljoen toetsaanslagen. Het gaat om lowprofiletoetsen en het betreft geen mechanisch toetsenbord. Het apparaat is te verbinden via bluetooth low energy of de meegeleverde usb-dongle. Via software is het toetsenbord ook naadloos te gebruiken op maximaal drie apparaten en er gaan twee AA-batterijen in.

De Logitech Ergo K860 komt deze maand beschikbaar in de Verenigde Staten voor 130 dollar. Een woordvoerder van Logitech weet niet of het toetsenbord ook in Europa en de Benelux uitkomt, maar dat lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.