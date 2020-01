Facebook stuurt gebruikers melding als ze login gebruiken voor apps van derden

Facebook kondigt een nieuwe login-feature aan, waarmee gebruikers volgens het bedrijf meer controle krijgen over hun informatie. Als ze hun Facebook-logingegevens gebruiken om in te loggen bij apps van derden, dan stuurt Facebook de gebruikers een notificatie.

Facebook heeft deze optie de naam Login Notifications gegeven. Zodra een gebruiker zijn Facebook- login gebruikt voor een app buiten Facebook, volgt er via de Facebook-app en het e-mailadres van de gebruiker een melding.

In deze melding staat wat voor informatie Facebook met de app of website heeft gedeeld, zoals een e-mailadres, naam, of een profielfoto. Gebruikers kunnen via de melding van Facebook ook direct hun instellingen aanpassen, zodat de permissie van de app om deze gegevens te verkrijgen, wordt geblokkeerd.

De notificatie verschijnt in twee situaties: als een gebruiker via Facebook inlogt op een app van derden en deze app toegang heeft gegeven tot zijn informatie, maar ook nadat een gebruiker wederom op een app inlogt met zijn Facebook-logingegevens, terwijl de app op dat moment geen toegang meer heeft tot de persoonlijke informatie.