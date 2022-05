Logitech brengt Mac-versie van MX Master 3 en MX Keys uit voor 109 euro per stuk

Logitech brengt varianten van zijn MX Master 3-muis en MX Keys-toetsenbord uit die geoptimaliseerd zijn voor gebruik in combinatie met Macs en iPads. De randapparatuur heeft aangepaste functies en is verkrijgbaar in 'spacegrijs'.

De MX Master 3 en MX Keys voor Mac zijn grotendeels gelijk aan de bestaande pc-varianten, maar hebben aanpassingen voor het Apple-ecosysteem. Zo heeft de Mac-versie van de MX Master 3-muis een gesture-optie om de gebaren met drie vingers op een Magic Trackpad na te bootsen. De muis kan via usb-c opgeladen worden.

Logitech voorziet de MX Keys voor Mac van een toetsenbordenlay-out zoals gebruikelijk is bij Macs. Ook het toestenbord kan laden via usb-c en volgens de fabrikant is de firmware aangepast voor gebruik in combinatie met Macs en iPads.

Beide producten zijn verkrijgbaar in de kleur 'spacegrijs', wat aan moet sluiten bij bestaande Apple-hardware. De MX Master 3 en MX Keys zijn verkrijgbaar voor een adviesprijs van 109 euro. De eerder uitgebrachte pc-versie van de muis kost momenteel zo'n 87 euro en het toetsenbord ongeveer 100 euro.