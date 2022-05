Ontwikkelaar van GreedFall werkt aan actie-rpg Steelrising

Spiders, de Franse ontwikkelaar achter GreedFall en The Technomancer, heeft een nieuwe game aangekondigd. Steelrising is een actie-rpg die zich afspeelt in een alternatieve geschiedenis, waarin robots rondwaren in het Parijs van de 18e eeuw.

Steelrising speelt zich af ten tijde van de Franse revolutie in Parijs, maar dan in een alternatief universum waarin koning Lodewijk XVI het Franse volk terroriseert en onderdrukt met een robotleger. Spelers nemen de rol aan van Aegis, de hoofdpersoon die de strijd aan gaat met dit schrikbewind.

Spiders heeft een eerste trailer van de game getoond, daarin is nog geen gameplay te zien. Het spel is in ontwikkeling voor de pc en next-genconsoles. Er staat al een Steam-pagina online, maar meer details bevat die niet.

De Franse studio bracht vorig jaar GreedFall uit, een rpg die goed werd ontvangen. Volgens de makers bevat Steelrising meer actie dan die game. Wanneer het nieuwe spel uitkomt, is nog niet bekendgemaakt. Steelrising wordt uitgegeven door het eveneens Franse Nacon.