Amsterdamse studio van PUBG-maker Brendan Greene wordt zelfstandig

Brendan 'PlayerUnknown' Greene vertrekt officieel bij Krafton Game Union. Zijn studio PlayerUnknown Productions, die als onderdeel van Krafton al in Amsterdam was gevestigd, wordt grotendeels onafhankelijk. De studio lijkt zich nog altijd met de titel Prologue bezig te houden.

Allerlei websites zoals Kotaku citeren uit een persbericht van Greene, waarin hij aangeeft dat hij iedereen van PlayerUnknown's Battlegrounds en Krafton dankbaar is voor de kansen die hij in de afgelopen vier jaar heeft gekregen. Hij zegt een nieuwe stap te hebben gezet om het type ervaring te creëren dat hij al jaren voor zich ziet.

Greene geeft nog weinig nadere details, maar zegt die wel op een later moment te delen. Hij zegt niet met welke project zijn in Amsterdam gevestigde studio Playerunknown Productions bezig is. In een bijgaand persbericht zou staan dat het nieuwe team 'de systemen verkent die nodig zijn om een enorm schaal in openwereldgames mogelijk te maken'. De nieuwe studio is nu onafhankelijk, al heeft Krafton wel een minderheidsbelang in handen.

Op de website van Playerunknown Productions wordt nog altijd direct verwezen naar het in december 2019 aangekondigde Prologue. Vanaf dat moment stopte de directe betrokkenheid van Greene bij PUBG. Hij verhuisde toen al naar Amsterdam om als hoofd van de in 2019 nieuw opgerichte Playerunknown Productions-studio aan Prologue te werken. Over de huidige staat van deze game en de rol daarbij van deze studio is vooralsnog weinig bekend.

Krafton Game Union stond eerder bekend als Bluehole en is het Zuid-Koreaanse bedrijf achter onder meer PlayerUnknown's Battlegrounds. Deze in 2017 uitgebrachte battleroyalegame en de dit jaar uitgebrachte mobiele game PUBG: News State zijn uitgebracht door PUBG Studios, een interne studio van Krafton die eerder bekendstond als PUBG Corporation.