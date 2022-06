PUBG wordt vanaf 12 januari free-to-play op pc en consoles

Battleroyalespel PlayerUnknown's Battlegrounds is vanaf 12 januari gratis te spelen op de pc en consoles. Ontwikkelaar Krafton introduceert dan ook Battlegrounds Plus, een upgrade van dertien dollar waarmee onder meer Ranked Mode en Custom Matches mogelijk worden.

Spelers die de game voor 12 januari kopen, krijgen Battlegrounds Plus gratis. Naast de Ranked Mode en Custom Match krijgen Plus-accounts onder meer extra munten, items en een XP-boost. Wie het spel koopt voordat het free-to-play wordt, krijgt aanvullende in-gamekleding.

In het bericht geeft Krafton niet aan waarom het spel nu free-to-play wordt. Tot 12 januari kost de game dertig euro. Er gingen al langer geruchten dat het spel gratis zou worden. Daarvoor zou de ontwikkelaar eerst free-to-play weken willen organiseren waarin de game gratis te spelen is, om daarmee de reacties te peilen. Zo'n week werd in 2019 niet goed ontvangen door de spelers, waardoor het besluit volgens leaker PlayerIGN werd uitgesteld. Afgelopen augustus was er weer zo'n gratis week. Vermoedelijk beviel deze beter.

Eerder was er ook een gratis versie van de game: PUBG Lite. Dit spel had daarnaast lagere systeemeisen. Met deze versie werd echter in mei gestopt. PlayerUnknown's Battlegrounds verscheen in 2017 in Early Access en wordt gezien als het begin van de populariteit het battleroyalegenre. Later bracht Epic met Fortnite een eigen battleroyalegame uit. Andere ontwikkelaars volgden ook.