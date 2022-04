Aantal PUBG-spelers op pc is verdubbeld nadat game free-to-play werd

Battleroyalegame PlayerUnknown's Battlegrounds heeft op Steam een piek bereikt van zo'n 670.000 gelijktijdige spelers. Dat is het dubbele van piek van de afgelopen twee maanden. De toename is te wijten aan het feit dat de game sinds woensdag gratis is te spelen.

Met de piek van 668.706 gelijktijdige spelers is PUBG nog wel ver verwijderd van diens spelersrecord op Steam. Dat waren er 3,2 miljoen in januari 2018. Op basis van gegevens van SteamCharts is dit wel de hoogste piek sinds april 2020, toen er 913.075 spelers werden geteld.

Woensdag werd PUBG free-to-play gemaakt op zowel consoles als pc. Of de gelijktijdige spelersaantallen op consoles als gevolg hiervan ook een hoge piek hebben bereikt is niet bekend. Spelers die voor woensdag een betaald exemplaar van de game in bezit hadden, kregen ter compensatie een Plus-account met in-game extra's.