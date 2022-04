PUBG-ontwikkelaar stopt met gratis Lite-variant met lagere systeemeisen

PUBG Corp. trekt de stekker uit PUBG Lite. Die gratis versie van de battleroyalegame was sinds 2019 in bèta in een aantal landen. Vanaf 29 mei is het spel helemaal niet meer te spelen. Een reden voor de sluiting geeft de ontwikkelaar niet.

De beslissing om te stoppen met PUBG Lite is volgens de ontwikkelaar genomen 'na lang wikken en wegen'. Waarom de stekker uit het project getrokken wordt is niet duidelijk, maar de gratis pc-versie van PUBG kreeg al sinds begin vorig jaar geen updates meer. In november vorig jaar werd al het L-Coin-systeem uit de game verwijderd. Daarmee konden spelers tegen betaling in-gamemunten kopen.

Op de website lite.pubg.com wordt de game niet meer aangeboden en de ontwikkelaar noemt 29 april als end of service-datum. Op 29 mei stopt de player support en is het spel helemaal niet meer te spelen. Tot die tijd blijft PUBG Lite speelbaar en kunnen spelers hun eerder aangeschafte L-Coin blijven uitgeven.

PUBG Lite kwam begin 2019 voor het eerst uit als een beperkte test in Thailand en werd later wereldwijd uitgebracht. Het gaat om een standalone versie met lagere systeemeisen, die ook speelbaar is op bijvoorbeeld laptops met alleen een geïntegreerde gpu. Alleen de pc-versie van PUBG Lite verdwijnt. PUBG Mobile Lite voor Android blijft bestaan.