PUBG Lite met lagere systeemeisen komt nog niet uit in Nederland en België

PUBG Corp. brengt de open bèta van PUBG Lite vanaf 10 oktober uit in een groot aantal Europese landen, maar daar zitten Nederland en België nog niet bij. PUBG Lite is een gratis pc-versie van het reguliere PlayerUnknown's Battlegrounds waarvoor lagere systeemeisen gelden.

PUBG Corp. heeft de releaselijst uitgebreid met een groot aantal Europese landen, maar waarom Nederland en België ontbreken is niet duidelijk. De ontwikkelaar zegt alleen dat het nog geen specifieke releaseplannen heeft voor de niet genoemde regio's, maar dat er plannen zijn om de dienst in veel andere landen uit te brengen. Noord-Amerikaanse landen worden ook nog niet genoemd.

Het gaat om een beta-versie die sinds begin dit jaar al beschikbaar is in Thailand, waarna een aantal andere Aziatische landen aan de beurt kwamen. Het bedrijf achter PUBG Lite gaf toen aan dat de test in Thailand bedoeld was om te bepalen of het product geschikt was voor andere regio's.

Voor PUBG Lite heeft de studio de hardware-eisen verlaagd 'zonder de kwaliteitsstandaarden te verlagen'. Zodoende moet het spel ook speelbaar zijn op computers en laptops met geïntegreerde gpu's. Het gaat om een standalonespel dat er grafisch minder goed uitziet dan het reguliere PUBG.