Team 17 stopt met MetaWorms-nft na boze reacties van medewerkers en fans

Game-ontwikkelaar Team 17 heeft besloten de stekker te trekken uit het MetaWorms nft-project. Dat doet het bedrijf na kritiek van medewerkers, ontwikkelpartners en fans van de Worms. De MetaWorms-nft moest een 'klimaatvriendelijke' nft-reeks worden, gebaseerd op de Worms-games.

Het nieuws komt daags nadat Team 17 het nft-project aangekondigd had. MetaWorms NFT moest een 'generatief nft-kunstproject' worden waarbij de nft's bestonden uit automatisch gegenereerde Worms met allerlei prullaria en accessoires. Team 17 beweerde dat het project klimaatvriendelijk was, omdat er minder energie nodig zou zijn om de nft's te maken dan bij andere nft's, en het bedrijf zou een deel van de winst doneren aan klimaatproject Coin 4 Planet, dat aan een project werkt waarbij wormen worden gebruikt om etensafval af te breken.

Het project werd tot grote verbazing van medewerkers en fans aangekondigd. Veel medewerkers waren niet op de hoogte van de plannen, zeggen zij tegen Eurogamer. Zij moesten het nieuws krijgen bij de officiële aankondiging van het project. Medewerkers waren niet blij met de plannen voor de nfts. Ook kon het project op veel kritiek rekenen op sociale media, onder meer van de ontwikkelaars van Overcooked, een ander spel dat uitgegeven wordt door Team 17.

Team 17 is niet de eerste die stopt met nft's na kritiek. Eind december besloot Stalker-ontwikkelaar GSC Game World te stoppen met aangekondigde nft-plannen rondom de aanstaande Stalker 2: Heart of Chernobyl na kritiek van de community. Andere game-uitgevers zijn wel enthousiast over nft's. Zo zegt de topman van Square Enix dat spelers 'zeer enthousiast' zijn over nft's, en heeft Ubisoft onlangs nft's uitgebracht voor Ghost Recon Breakpoint, waarvan overigens inmiddels bekend is dat ze amper worden verhandeld.