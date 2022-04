Ubisoft haalt servers enkele oude games offline - update

Ubisoft heeft de servers van nog enkele andere oude games offline gehaald waardoor online services en de multiplayermodi op bepaalde platformen niet meer beschikbaar zijn. In totaal zijn tot dusver de servers van grofweg 90 games op uiteenlopende platformen offline gehaald.

In een recente blogpost heeft Ubisoft alle games op een rijtje gezet waarvoor de servers voor de vermelde platformen niet meer online zijn. De nieuwe lijst is een aanvulling op een eerdere aankondiging van de uitgever, die vanwege het sluiten van het gebruikte forum alleen nog via Wayback Machine toegankelijk is. Slechts acht titels zijn sinds de laatste snapshot aan de nieuwe lijst toegevoegd, waarvan enkele games al langer geen toegang meer hadden tot online services.

Het offline halen van de servers heeft gevolgen voor de manier waarop eigenaren van de games nog gebruik kunnen maken van het product. De multiplayermodus van de getroffen games is op de betreffende platformen niet meer mogelijk. Ook zijn spelersaantallen niet meer zichtbaar en kunnen gebruikers in games die gebruikmaken van de Ubisoft Connect-service geen Units meer verdienen door Challenges te volbrengen.

Ook is het vrijspelen van unlockable content niet meer mogelijk voor de betreffende games. Wanneer het een game op de pc betreft, kan de vrijgespeelde content zelfs niet meer gebruikt worden. Voor getroffen games op consoles is het gebruiken van reeds ontgrendelde content nog wel beschikbaar, mits het savebestand niet gereset wordt. Nieuwe content kan hoe dan ook niet meer vrijgespeeld worden voor de getroffen games op de betreffende platformen.

Update, 21:20 uur: In het oorspronkelijke bericht werd nadrukkelijk vermeld dat alle in de nieuwe lijst opgenomen games getroffen werden door het offline halen van de servers. Dit klopte niet. Het bestaan van de oude lijst met aankondigingen en reeds offline gehaalde games is aan het artikel toegevoegd. Met dank aan purge.