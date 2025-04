Just Dance 2023 met online multiplayer komt in november uit

Ubisoft kondigt Just Dance 2023 aan. De game moet in november verschijnen voor Nintendo Switch, Stadia, Xbox Series X/S en PlayStation 5. De game krijgt voor het eerst een onlinemultiplayermodus waarin je met vrienden kunt samen spelen.

Ubisoft kondigt de game aan tijdens zijn eigen online evenement, waarin nieuwe functies en de eerste speelbare nummers worden aangekondigd. Naast een nieuwe interface en geüpdatete lijst met muziek, krijgt het dansspel voor het eerst online multiplayer, waarin je met vrienden kunt samenspelen.

In Just Dance 2023 is het mogelijk om met maximaal zes spelers via het internet op een nummer te dansen. Tijdens de presentatie liet Ubisoft zien hoe je met vrienden via een onlineverbinding kunt dansen op hetzelfde nummer. Aan het einde van een nummer krijgt elke speler een score voor de dansprestaties.

Opvallend is het ontbreken van een release op de Xbox One en de PlayStation 4. De game verschijnt namelijk wel voor de minder krachtige Nintendo Switch. Just Dance 2023 moet vanaf 22 november dit jaar verkrijgbaar zijn.