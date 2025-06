BeReal werkt mogelijk aan functie om automatisch muzieknummer te tonen bij foto

Socialmediabedrijf BeReal werkt mogelijk aan een functie voor zijn app om automatisch een afgespeeld muzieknummer te tonen bij een foto. Dat heeft een ontwikkelaar ontdekt. Dat zou alleen werken met muziekdienst Spotify.

Het is onduidelijk hoe BeReal dat in een foto zou weergeven. Ontwikkelaar Alessando Paluzzi, die vaker testversies van apps afstruint op zoek naar code van nieuwe functies, toont screenshots van een instelling die het mogelijk maakt om BeReal te koppelen aan Spotify. De omschrijving is dat gebruikers dan kunnen laten zien aan vrienden wat ze luisteren bij het maken van een foto voor de app.

Tot nu toe bestaat een post op BeReal uit een foto gemaakt met de frontcamera en camera aan de achterkant van een telefoon, eventueel voorzien van een bijschrift. Andere functies zitten niet in de app. Gebruikers kunnen een post per dag plaatsen en BeReal stuurt alle gebruikers tegelijk een melding om dat te doen op een willekeurig moment van de dag. Die beperkte werking zorgt ervoor dat BeReal functioneert als een anti-Instagram.

Het is nog onbekend of en wanneer de Spotify-integratie in de app zal verschijnen. Omdat BeReal niet vaak functies toevoegt, is er nog geen trackrecord hoe lang het testen van nieuwe functies in de app doorgaans duurt.