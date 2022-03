WhatsApp krijgt vijf berichten te zien als gebruikers een chat rapporteren

Als WhatsApp-gebruikers een persoon of groep rapporteren, dan wordt het laatste bericht en de vier voorgaande berichten naar een team van moderators gestuurd. Dat bevestigt moederbedrijf Facebook na een publicatie van ProPublica.

ProPublica schrijft hoe ruim duizend contentmoderators berichten van WhatsApp-gebruikers in kunnen zien. De site meent dat dit niet overeenkomt met de uitspraken van de chatapp rondom end-to-endencryptie en dat 'niemand mee kan lezen' met chats. Het gaat om berichten die door gebruikers gerapporteerd worden binnen WhatsApp.

Gebruikers kunnen in de chatapp een persoon of groep rapporteren. Het is niet mogelijk om een specifiek bericht aan te wijzen. Vervolgens verschijnt de melding dat 'de meest recente berichten' worden doorgestuurd naar WhatsApp. Alleen degene die rapporteert krijgt die melding te zien, de andere partij niet. Dat dergelijke berichten ingezien kunnen worden, staat in de privacyvoorwaarden van WhatsApp.

Tot nu toe was niet bekend hoeveel berichten er precies doorgestuurd worden bij zo'n melding. ProPublica beschrijft hoe moderatoren van Facebook in dergelijke situaties de vijf meest recente berichten in een chat te zien krijgen, inclusief eventuele foto's of video's. Die gerapporteerde berichten verschijnen in een queue om beoordeeld te worden door de medewerkers. Facebook bevestigt dat aantal.