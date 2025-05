Youfone België gaat binnenkort vast internet aanbieden

Youfone gaat vast internet aanbieden in België. Er waren al aanwijzingen dat de Nederlandse virtuele provider dit van plan was, maar nu is het door Youfone zelf ook bevestigd. Wanneer de provider begint met het aanbieden van vast internet is nog niet bekend.

In een Facebook-bericht meldt Youfone België dat het 'binnenkort internet thuis lanceert'. De provider zegt niet vanaf welke datum de internetabonnementen beschikbaar komen en hoe die abonnementen er precies uit gaan zien.

In november hadden meerdere klanten een mail gekregen dat Youfone binnenkort vast internet zal introduceren in België. De provider schrijft dat het vaste internet zonder optie voor televisie of vaste telefonie zal zijn, maar geeft geen details over de abonnementen.

Voordat Youfone vast internet in België wil uitrollen, is hij naar eigen zeggen op zoek naar twintig van zijn huidige klanten die het product willen testen. Die klanten krijgen een halfjaar gratis internet en moeten op bepaalde tijdstippen hun ervaringen delen. Het is niet bekend met welke snelheden deze testers zullen kunnen internetten en of er sprake is van een datalimiet.