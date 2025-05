Microsoft-werknemer onthult dat kladblok in Windows 11 tabbladen krijgt

Microsoft is van plan om tabbladen naar het kladblok van Windows 11 te brengen. Dat liet een medewerker van het bedrijf weten in een tweet, maar hij had dat nog niet vrij mogen geven. De vertrouwelijkheid van die update is zelfs te zien in de screenshot.

In het beeld is het kladblok van Windows 11 te zien, inclusief twee tabbladen. In een rode balk bovenaan het venster staat 'vertrouwelijk; bespreek functies niet en maak geen screenshots'. Desalniettemin liet deze werknemer zich niet tegenhouden. De tweet is kort daarna verwijderd, maar sites als Windows Central hadden de vergistweet al in de smiezen.

Wanneer de tabjes naar het kladblok van Windows 11 komen, is niet bekendgemaakt. De eerstvolgende grotere Windows 11-update waarin de functie zou kunnen verschijnen, is Windows 11 22H2 Moment 2. Volgens bronnen van Windows Latest komt die update in januari 2023. Windows 11 22H2 Moment 1 is kort geleden vrijgegeven en voegde tabbladen toe aan de verkenner.

Microsoft is achter de schermen al langer bezig met tabbladen naar zijn applicaties brengen. In 2017 was er sprake van dat het kladblok, de verkenner en Office in Windows 10 al tabs zouden krijgen. Dat is echter nooit werkelijkheid geworden.