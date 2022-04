De exoskeletten die in de afgelopen jaren zijn gemaakt door de studententeams van Project March, werden gemaakt om een vooraf gedefinieerde hindernisbaan af te leggen. Dat is ingegeven door de Cybathlon, een internationale competitie waarin teams meedoen aan onderdelen als de Powered Exoskeleton Race. Vanwege de coronapandemie is het doorgaan van dergelijke evenementen erg onzeker en het team dat vorig jaar in september aan March VI begon, besloot een andere weg in te slaan. Het doel van dit team was om het exoskelet meer bewegingsvrijheid te geven in onbekende ruimten of de buitenlucht, met als eindresultaat een wandeling door het centrum van Delft met piloot Koen van Zeeland.

Project March Sinds 2015 werkt ieder jaar een team van studenten aan Project March. Het doel van het project van de TU Delft is om de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Het gaat er niet om een exoskelet te maken dat daadwerkelijk op de markt komt, maar het project is gericht op onderzoek naar en de ontwikkeling van technieken. Deelnemende studenten zetten hun studie een jaar stop om zich volledig op het project te kunnen focussen.