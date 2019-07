Neuralink wil met robot duizenden flexibele elektroden in hersenen aanbrengen

Neuralink wil door middel van een robot tot ruim 3000 flexibele elektroden diep in de menselijke hersenen implanteren. Het in 2016 door Elon Musk opgerichte bedrijf heeft zijn vorderingen tot nu toe in een presentatie gepresenteerd. Het moet in eerste instantie helpen bij aandoeningen.

Door middel van het aanbrengen van heel veel dunne draden moet er een communicatie tussen het brein en een computer tot stand worden gebracht. Een dergelijk scenario van een neural lace is door Neuralink getest op ratten waarbij 1500 elektroden zijn ingebracht, wat ongeveer vijftien keer beter is dan wat nu mogelijk is bij enigszins vergelijkbare, bestaande systemen bij mensen. Het bedrijf spreekt de hoop uit dat het vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar kan beginnen met werken met menselijke subjecten.

Het doel is om in eerste instantie hersenimplantaten in de hersenen van bijvoorbeeld verlamde mensen in te brengen, en hen in staat te stellen computers en telefoons te bedienen. Ook moet het kunnen leiden tot het herstellen van spraak, zicht en het gehoor. Uiteindelijk moet het volgens Musk worden doorontwikkeld zodat het leidt tot een 'symbiose met kunstmatige intelligentie', zo liet hij tijdens de presentatie weten. In zijn visie moet er een module achter iemands oor worden geplaatst die draadloos informatie ontvangt vanuit de hersenen. Musk stelt dat de huidige gebruikte chip van in staat is om 10.000 elektroden te voorzien van een lees- en schrijfcapaciteit, wat volgens hem duizend keer beter is dan de beste hedendaagse herseninterface die wordt gebruikt bij het bestrijden van Parkinson.

Links het formaat van de flexibele elektroden en daarnaast de robot die de flexibele elektroden moet inbrengen in de hersenen.

Neuralink stelt dat geen van de huidige, bestaande technologieën past in het doel om te komen tot een directe manier om hersenactiviteit te kunnen lezen op een manier die minimaal belastend is voor het subject. Daartoe zijn de flexibele draden heel dun, met een dikte van 4 to 6 μm, ongeveer een kwart van een menselijke haar. Deze moeten door een machine automatisch worden ingebracht. Dat moet voorlopig nog door in de schedel te boren, als ware het een reguliere hersenoperatie, maar wetenschappers van Neuralink hopen dat dit in de toekomst kan door middel van een laserboor. Max Hodak, de directeur van Neuralink, zegt tegen The New York Times dat de trillingen het grote probleem zijn bij het gebruik van een mechanische boor.

Een sensorapparaat met een usb-c-aansluiting voor stroom en data. Het apparaat bevat twaalf chips die in totaal 3072 datakanalen kunnen verwerken.

De robot die de elektroden moet inbrengen is te beschouwen als een soort naaimachine die door middel van computervisie in staat moet zijn om bij het aanbrengen van de vele elektroden de bloedvaten aan de bovenkant van de hersenen te vermijden. Daarbij worden de elektroden direct in de hersenen ingebracht, maar niet in zenuwcellen. Volgens Hodak is daarvoor gekozen, omdat dat de enige manier zou zijn om de benodigde informatie te kunnen lezen, waarbij het gaat om pieken van neurale activiteit.

De techniek van Neuralink betreft het inbrengen van een bundel van de elektroden waarin geïsoleerde geleidende draden liggen die een ketting van sensoren met elkaar verbindt. Terry Sejnowski, een hoogleraar van het Amerikaanse Salk Institute for Biological Studies, zegt dat Neuralink nog moet bewijzen dat de isolatie van de draden het gedurende langere periode kan volhouden in de menselijke hersenen, aangezien dit orgaan een zoutoplossing bevat die plastic aantast.

Tijdens de presentatie gaf Elon Musk aan dat de presentatie vooral was bedoeld om meer mensen te werven. Neuralink heeft nu 90 medewerkers en heeft 158 miljoen dollar aan investeringen ontvangen. Ruim twee jaar geleden werd al duidelijk dat Musk een dergelijk bedrijf had opgericht. Volgens The Wall Street Journal werden er toen specialisten aangenomen op het gebied van flexibele elektrodes en het implanteren daarvan, en het aansturen van beweging door het brein. Musk zei toen in een interview dat een daadwerkelijke 'partial-brain interface' nog ongeveer vijf jaar op zich laat wachten. In een white paper hebben Elon Musk en Neuralink hun visie en vorderingen nader uiteengezet.