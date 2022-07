Modder krijgt Half-Life 2 werkend op Nintendo Switch via Portal-bundel

Een modder heeft Half-Life 2 werkend gekregen op de Nintendo Switch. Dat is gelukt doordat de dinsdag uitgebrachte Portal-games voor de Switch ook delen van Half-Life 2 blijken te bevatten. Levels en muziek moeten wel nog vanaf een externe bron worden geladen.

Portal: Companion Collection is sinds dinsdag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Dat is een bundel van de games Portal 1 en 2, geport door Nvidia Lightspeed Studios. Die studio maakte eerder ook een port van Half-Life 2 voor de Nvidia Shield TV-settopboxen en grote delen daarvan blijken in de Portal-bundel voor de Switch aanwezig te zijn.

Switch-modder OatmealDome schrijft dat het hem is gelukt om Half-Life 2 draaiend te krijgen in Portal 1 op de Switch. Dat kan volgens hem doordat Portal 1 in feite een 'veredelde mod' voor Half-Life 2 is en omdat de studio die de port maakte, veel Half-Life 2-assets in de Portal-bundel heeft laten zitten.

De maps en muziek van Half-Life 2 ontbreken; die moest OatmealDome zelf op de Switch zetten. Dat kan alleen met een gejailbreakte Switch-console. Volgens de modder zijn er nog wel behoorlijk wat crashes, is het niet mogelijk om alle levels te voltooien en zijn er veel bugs in animaties van npc's. Ook werken savegames niet. In een YouTube-video toont OatmealDome dat de game draait met 60fps. Soms stottert het spel, maar dat komt vermoedelijk door shader compilation en node graph rebuilds.

Hoewel de game nog niet foutloos draait, tonen de modders aan dat Half-Life 2 goed zou kunnen draaien op de Switch, mits het spel geoptimaliseerd wordt voor de Nintendo-console. Valve heeft nog geen plannen aangekondigd om een Half-Life-game naar de Switch te brengen.