Half-Life 2 bestaat twintig jaar en krijgt grote jubileumupdate

Twintig jaar geleden werd het langverwachte vervolg op Gordon Freemans bejubelde avontuur uit 1998 uitgebracht. Ter ere van het twintigjarige bestaan van Half-Life 2 heeft ontwikkelaar Valve een update uitgebracht met behind-the-scenescommentaar en verschillende verbeteringen.

Half-Life 2 wordt net als deel 1 gezien als een van de beste games aller tijden. Beide games hebben op Metacritic een gemiddelde score van 96 punten behaald. De gebruikerswaardering is met een 9.1 ook bijzonder hoog. De vrijheid van de speler staat wederom centraal in de game, aangezien gesprekken en gescripte spektakelstukken veelal gedurende de gameplay plaatsvinden in plaats van tijdens cutscenes, zoals destijds veel gebruikelijker was.

In plaats van de onderzoeksfaciliteit Black Mesa kunnen gamers ditmaal de dystopische City 17 verkennen, waarin hoofdrolspeler Gordon Freeman moet zien af te rekenen met de Combine-soldaten en zijn voormalige baas, Dr. Wallace Breen. Ook kan Gordon gebruikmaken van een scala aan nieuwe wapens, waaronder de inmiddels iconische Gravity Gun. De nieuwe Source-engine zorgde bovendien voor een grote grafische upgrade. Vooral de gezichtsanimaties waren voor die tijd erg realistisch. Zo konden de ogen het hoofdpersonage volgen en realistisch knipperen (alhoewel dat laatste door een bug jarenlang niet gebeurde). De engine verbeterde ook onder meer de physics van in-gameobjecten.

Hoewel Half-Life 2 twintig jaar geleden officieel werd uitgebracht (onder meer, als een van de eerste games ooit, op Steam), was het de bedoeling dat de firstpersonshooter al een jaar eerder verscheen. Een hack die dat jaar plaatsvond, gooide echter roet in de releaseplannen. Daarbij wist een Duitse hacker in te breken op het computernetwerk van Valve en een deel van de broncode van het spel buit te maken, die hij vervolgens op het internet plaatste. Later werd de hacker gearresteerd en kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

In de jaren na de release verschenen er nog twee aanvullende 'Episodes', maar daarna bleef het lange tijd stil. In 2020 werd er voor het eerst in dertien jaar weer wat van de serie vernomen toen de VR-game Half-Life Alyx werd uitgebracht. Nog altijd wordt er gespeculeerd over de komst van een 'echt' derde deel in de serie. Zo zei Valve-insider Tyler McVicker in augustus dat het bedrijf werkt aan een 'volledige Half-Life-game zonder VR'. Afgelopen week deed leaker Gabe Follower ook een duit in het immer uitpuilende zakje met een video waarin hij speculeert dat Half-Life 3 er nu écht aan lijkt te komen. Is it really that time, again?

Jubileumupdate

Als onderdeel van het twintigjarige jubileum heeft Half-Life 2 een flinke update gekregen. Zo is er 3,5 uur aan behind-the-scenescommentaar van de oorspronkelijke makers toegevoegd aan de hoofdgame. Ook zijn er verschillende quality-of-lifeupdates aanwezig, zoals meer opties voor de besturing met een controller, aimassist en grafische effecten. Verder is er ondersteuning voor de Steam Workshop toegevoegd, zodat het makkelijker wordt om mods te installeren, en zijn er verschillende bugs opgelost. De game, inclusief de twee aanvullende verhaaluitbreidingen, is voor korte tijd gratis te installeren op Steam. Vorig jaar kreeg de eerste Half-Life een soortgelijke jubileumupdate.

Daarnaast heeft Valve een documentaire over de game gepubliceerd, waarin het ontwikkelaarsteam onder meer ingaat op de hack, het moment dat het budget opraakte en de nooit uitgebrachte derde Episode voor de game, waarvan ook voor het eerst beelden worden getoond. Volgens de ontwikkelaars was het de bedoeling dat deze dlc op de Noordpool zou plaatsvinden en dat er onder meer een Ice Gun zou worden toegevoegd. Na zes maanden werd de ontwikkeling van Episode 3 echter in de ijskast gezet door een gebrek aan nieuwe ideeën.