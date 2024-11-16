Half-Life 2 bestaat twintig jaar en krijgt grote jubileumupdate

Twintig jaar geleden werd het langverwachte vervolg op Gordon Freemans bejubelde avontuur uit 1998 uitgebracht. Ter ere van het twintigjarige bestaan van Half-Life 2 heeft ontwikkelaar Valve een update uitgebracht met behind-the-scenescommentaar en verschillende verbeteringen.

Half-Life 2 wordt net als deel 1 gezien als een van de beste games aller tijden. Beide games hebben op Metacritic een gemiddelde score van 96 punten behaald. De gebruikerswaardering is met een 9.1 ook bijzonder hoog. De vrijheid van de speler staat wederom centraal in de game, aangezien gesprekken en gescripte spektakelstukken veelal gedurende de gameplay plaatsvinden in plaats van tijdens cutscenes, zoals destijds veel gebruikelijker was.

In plaats van de onderzoeksfaciliteit Black Mesa kunnen gamers ditmaal de dystopische City 17 verkennen, waarin hoofdrolspeler Gordon Freeman moet zien af te rekenen met de Combine-soldaten en zijn voormalige baas, Dr. Wallace Breen. Ook kan Gordon gebruikmaken van een scala aan nieuwe wapens, waaronder de inmiddels iconische Gravity Gun. De nieuwe Source-engine zorgde bovendien voor een grote grafische upgrade. Vooral de gezichtsanimaties waren voor die tijd erg realistisch. Zo konden de ogen het hoofdpersonage volgen en realistisch knipperen (alhoewel dat laatste door een bug jarenlang niet gebeurde). De engine verbeterde ook onder meer de physics van in-gameobjecten.

Hoewel Half-Life 2 twintig jaar geleden officieel werd uitgebracht (onder meer, als een van de eerste games ooit, op Steam), was het de bedoeling dat de firstpersonshooter al een jaar eerder verscheen. Een hack die dat jaar plaatsvond, gooide echter roet in de releaseplannen. Daarbij wist een Duitse hacker in te breken op het computernetwerk van Valve en een deel van de broncode van het spel buit te maken, die hij vervolgens op het internet plaatste. Later werd de hacker gearresteerd en kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

In de jaren na de release verschenen er nog twee aanvullende 'Episodes', maar daarna bleef het lange tijd stil. In 2020 werd er voor het eerst in dertien jaar weer wat van de serie vernomen toen de VR-game Half-Life Alyx werd uitgebracht. Nog altijd wordt er gespeculeerd over de komst van een 'echt' derde deel in de serie. Zo zei Valve-insider Tyler McVicker in augustus dat het bedrijf werkt aan een 'volledige Half-Life-game zonder VR'. Afgelopen week deed leaker Gabe Follower ook een duit in het immer uitpuilende zakje met een video waarin hij speculeert dat Half-Life 3 er nu écht aan lijkt te komen. Is it really that time, again?

Jubileumupdate

Als onderdeel van het twintigjarige jubileum heeft Half-Life 2 een flinke update gekregen. Zo is er 3,5 uur aan behind-the-scenescommentaar van de oorspronkelijke makers toegevoegd aan de hoofdgame. Ook zijn er verschillende quality-of-lifeupdates aanwezig, zoals meer opties voor de besturing met een controller, aimassist en grafische effecten. Verder is er ondersteuning voor de Steam Workshop toegevoegd, zodat het makkelijker wordt om mods te installeren, en zijn er verschillende bugs opgelost. De game, inclusief de twee aanvullende verhaaluitbreidingen, is voor korte tijd gratis te installeren op Steam. Vorig jaar kreeg de eerste Half-Life een soortgelijke jubileumupdate.

Daarnaast heeft Valve een documentaire over de game gepubliceerd, waarin het ontwikkelaarsteam onder meer ingaat op de hack, het moment dat het budget opraakte en de nooit uitgebrachte derde Episode voor de game, waarvan ook voor het eerst beelden worden getoond. Volgens de ontwikkelaars was het de bedoeling dat deze dlc op de Noordpool zou plaatsvinden en dat er onder meer een Ice Gun zou worden toegevoegd. Na zes maanden werd de ontwikkeling van Episode 3 echter in de ijskast gezet door een gebrek aan nieuwe ideeën.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 16-11-2024 11:49
138 • submitter: Maxxwell_rhyno

16-11-2024 • 11:49

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SkyStreaker 16 november 2024 12:23
OT, beetje:

Ik begin inmiddels te denken dat een Half-life 3 niet gaat gebeuren omdat die hypetrain compleet uit zichzelf gaat rijden en hard. Verwachting zal zo hoog zijn, dat men bij Valve wellicht denkt het niet waar te kunnen maken. Dan denk ik ook, eerlijkheidshalve, dat het dan beter is om het niet te doen.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 16 november 2024 12:23]

Armselig @SkyStreaker16 november 2024 21:19
Er wordt al zo lang gezegd dat ze de hype niet meer waar zouden kunnen maken en dat dat de reden is dat ze het niet doen. Met Alyx hebben ze bewezen het nog steeds te kunnen. Er is geen excuus. Maar na twintig(!) jaar kunnen we wel stellen dat ze deel/episode 3 gewoon niet wíllen maken. Alyx kwam er alleen maar om hun eigen VR setje te pushen (Valve Index).

Edit: Ik lees het artikel nog een keer en er word gehint dat Valve misschien tóch aan deel 3 werkt?
Laten we het hopen...

[Reactie gewijzigd door Armselig op 17 november 2024 00:53]

Verwijderd @Armselig17 november 2024 07:16
Alyx is HL3 en verzet wederom de grenzen van het gamen.
Armselig @Verwijderd18 november 2024 21:45
Ik vraag me af hoe je reactie +2 kon krijgen met een leugen. Alyx is niet HL3, het speelt zich af tussen Half-Life en Half-Life 2. Het is wel de derde game in de franchise.

[Reactie gewijzigd door Armselig op 18 november 2024 22:24]

Verwijderd @Armselig18 november 2024 23:26
Omdat elke HL de grenzen van het gamen heeft verlegd. En deze derde telg heeft dit wederom gedaan. Dus het is wel degelijk HL3. De vierde half life zal hopelijk wederom grenzen verleggen en misschien het verhaal afronden.
Maar dat zal niet een normaal pancake spelletje zijn.
pakkiwakki @Verwijderd19 november 2024 11:17
Wat heeft deze laatste net gedaan om de grenzen te verleggen?
Welk 'groot' verschil heeft Alyx tov andere VR games?
Verwijderd @pakkiwakki19 november 2024 14:17
Alex laat alle andere VR games ver achter zich. Eerst en vooral grafisch, ik heb nog geen weergalozere gfx gezien in een VR game als in Alyx.

Dan de interactiviteit met de wapens/omgeving. Zelfs Pavlov laadt een pistool niet zo vlot herladen. De vr "rugzak" die je draagt waarin je dingen kan opbergen heb ik ook nog nergens anders gezien.

De Index Controllers met hun motion sensitive ring zijn ook nog altijd een klasse apart. Enkel daarmee kan je bv ingame je middelvinger opsteken. Een detail maar weer iets nieuw. Alyx speelt dan ook veel fijner hiermee dan andere (de Pimax Crystal controllers die ik nu heb komen in de buurt).

De sfeer is ook uniek. Ja HL heeft altijd een unieke sfeer maar headcrabs in VR zijn weergaloos en meedogenloos. Die Angst van in Alyx heb ik nog niet meegemaakt in zelfs pure horror VR zoals RES of TWD.

En dan net zoals de gravity gun heeft Alyx de gravity glove waarmee ze alles naar zich kan trekken met een flick of the wrist. Het werkte veel vlotter dan ik ooit had kunnen dromen, en andere games nemen dit nu ook over.
pakkiwakki @Verwijderd19 november 2024 17:23
Thx voor de info.
Armselig @Verwijderd19 november 2024 00:06
Toch vindt ik de impact minder, welke grenzen er ook verlegt zijn. Toendertijd kon je niet om Half-Life en 2 heen, van Alyx heb ik niks gemerkt. En grenzen verleggen maakt het geen deel 3. Alyx is niet Half-Life 3.

[Reactie gewijzigd door Armselig op 19 november 2024 00:06]

Verwijderd @Armselig19 november 2024 08:58
Als jij het niet als het derde deel wilt zien mag dat hoor.
Armselig @Verwijderd20 november 2024 00:19
Dat zei ik toch? Het is de derde game in de franchise, maar niet deel/episode 3... Maar als jij dat wel zo wil zien mag dat natuurlijk ook he? Uiteindelijk is het Valve die het laatste woord heeft, niet wij. Als die nieuwe game ooit komt zien we vanzelf wel welk getal er achter de titel staat.

[Reactie gewijzigd door Armselig op 20 november 2024 00:29]

Verwijderd @Armselig20 november 2024 02:20
Er zal geen getal achter staan, en dan zal jij vermoedelijk weer zeggen dat het niet HL3 is.. En zo blijft de cirkel rond.
Armselig @Verwijderd20 november 2024 22:14
HL3 of voor mijn part Half-Life: Gordon, om maar in de stijl van Half-Life: Alyx te blijven. Ook prima. Maar een derde deel betekent dat het een vervolg is van Episode 2. Dat is Alyx niet, het is een prequel van Half-Life 2 en kan dus nooit 3 zijn.
Verwijderd @Armselig20 november 2024 22:50
Een half life heeft niets met het verhaal te maken maar alles met nieuwe technologietjes. Dat jij (en ik) graag een vervolg op het verhaal willen doet daar weinig aan af.

Dus jij wacht op HL3 en ik op HL4 =)
Armselig @Verwijderd21 november 2024 00:27
Of het nou om technologie gaat of het verhaal, Alyx is niet HL3 dus je kan onmogelijk wachten op 4. Je beweerde net zelf dat er geen getal achter de titel zal staan, met je kristallen bol.
Verwijderd @Armselig21 november 2024 00:29
Alyx is wel HL3 dus ik wacht op HL4.
Armselig @Verwijderd21 november 2024 23:54
Nee, dat doe je niet. Jij wacht op 3. Valve zelf hebben aangegeven dat Alyx een prequel is omdat ze beseften dat ze het niet konden maken om eindelijk aan HL3 te beginnen en die dan vervolgens VR only te laten zijn. Dus werd er gekozen voor... en nu komt het... een prequel game. Bron: >>>Valve<<<.
pakkiwakki @Verwijderd18 november 2024 16:38
Ik hoor idd dat Alyx een van de betere VR games zou zijn.
Alleen heb ik geen VR bril en de kans is klein dat ik dat ooit zal hebben.

Ik zou toch nog denken dat Valve pas aan HL3 begint met Source 3.

Source 2 kan meer als Source 1 uiteraard, maar een wereld van verschil is er niet tov. HL1 en Source engine.
CS2 ziet er prachtig uit, maar komt net tekort voor UE5 of andere engines.
MneoreJ @SkyStreaker16 november 2024 12:34
inmiddels
Ja, begint de twijfel na 20 jaar toch toe te slaan? :P

Valve hoeft natuurlijk ook gewoon geen spellen meer te (laten) maken omdat ze met Steam op een geldprinter zitten, en dat doen ze ook maar zeer mondjesmaat als een bobo denkt dat er poen uit een trend te slaan is (Artifact, Deadlock). Het talent en de motivatie om een nieuwe revolutionaire shooter uit de hoge hoed te toveren is sowieso wel weg.

En natuurlijk de vraag: where do you go from here? HL1 was opzienbarend voor integrated cutscenes, HL2 had nog niet eerder vertoonde physics in de gameplay. Wat moet je doen in een HL3? Tot iemand daar een antwoord op heeft staat het feitelijk stop. Als Valve ooit echt in de financiële problemen komt krijgen we misschien een HL3 die "OK" is en in ieder geval het verhaal nog tot een soort van einde brengt, maar dat wordt dan waarschijnlijk eerder een soort Duke Nukem Forever.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 16 november 2024 12:43]

Arunia @MneoreJ16 november 2024 13:38
HL3 denk ik dat dat dan eerder HL Alyx is. Dat is vernieuwend enzovoorts. Nu heb ik een stukje gespeeld en damn super spel. Absoluut. Maar durf nog niet verder te gaan door Head crabs. Begon al panisch om me heen te kijken wanneer ik die krengen in de voorgaande delen hoorde. Liever de zombies en dat er een head crab van los komt, maar los.... :+

Denk dat Valve niet echt in financiele problemen zal komen. Met hoe het nu gaat. Jammer dat ze geen/weinig spellen maken, maar slecht doen ze het absoluut niet.

[Reactie gewijzigd door Arunia op 16 november 2024 13:39]

MHDokter @Arunia16 november 2024 16:36
Ik vind dat juist geweldig in Alyx
Ben geen horrorfan, maar de horror in Alyx vond ik toch wel heel leuk, het moment dat je je bedenkt dat je een zaklamp nodig hebt, maar als je hem eenmaal hebt toch met weemoed terugdenkt aan die fijne verlichtte stukjes waar je hem nog niet had. Of Jeff.. Ook zo'n gezellige vent!
OruBLMsFrl @Arunia16 november 2024 16:31
Hier ook gespeeld een heel stuk op een HP Reverb G2. Echt mooie ervaring, maar toen het spel steeds meer ondergronds ging en jumpscares kwamen ook maar gestopt. Ik kan eigenlijk alleen 's avonds zo een game spelen op de VR headset, en heb toch wat te belangrijke dingen in het dagelijks leven om me slecht te laten slapen van een game. Wie weet nog eens in een vakantie oppakken, als de HP Reverb G2 dan nog wil werken tenminste op nieuwere Windows versies. Ga er geen nieuwe VR bril meer voor aanschaffen tot er meer games voor zijn die aanspreken. Nu wordt het eerst weer Civ 7 in het voorjaar, de zomer, vermoedelijk ook het najaar nog wel met hoe weinig game tijd/energie er hier gemiddeld maar is :X
Zebby @MneoreJ16 november 2024 14:34
Het grote verschil tussen Valve en alle andere grote game makers, is dat Valve in eigen handen is. Geen aandeelhouders die zeiken om oneindige winst. Een Gabe zal geld als water hebben (als hij wilt), en volgens mij alle mensen die daar werken relatief ook. Juist daardoor is er die wens om als ze iets doen, dat het echt uniek moet zijn. Alleen soms hebben mensen juist die extra (financiële) druk nodig om iets over de finish te krijgen.

We zien het wel. Ik hoop vooral dat ze van alles op papier hebben bij overlijden van eigenaren, dat er niet 1 vandoor gaat en het verkoopt aan een Tencent/Microsoft/Amazon.
Totoro88 @MneoreJ16 november 2024 18:09
Wat moet je doen in een HL3?
Portalhoppen waar dingen veranderen tussen 4-5 dimensies van de spelwereld? :P
Vipertje @MneoreJ16 november 2024 19:06
Een game met spelverloop beïnvloed door AI. In plaats van een game on rails waar elke vijand voorspelbaar en alle levels hetzelfde zijn. Dat lijkt mij de toekomst. Daarmee wordt de herspeelbaarheid ook groter. Nu zit herspeelbaarheid in een open wereld en keuze momenten die een afloop kan beïnvloeden.
Jittikmieger @SkyStreaker16 november 2024 12:39
De hype train vloog al hard na deel 1, voordat deel 2 uitkwam. Van deel 2 werd ook gezegd, dat ze deel 1 nooit zouden kunnen evenaren.

Het grote verschil is natuurlijk wel dat deel 1 en 2 uit de pionierstijd van FPS gaming stamt en tegenwoordig alles wel een beetje uitgekristalliseerd is.
cmegens @Jittikmieger16 november 2024 14:05
Een sprong zoals je toen zag tussen 2 delen is niet meer. In die paar jaar was de techniek snel verbeterd, de graphics mooier, de engine beter. Nu moet een sequel vooral zich verbeteren qua gameplay, want de technische ontwikkeling is niet zo groot meer.
redslow @cmegens16 november 2024 14:34
Niet alleen gameplay, ik denk dat meer meespeelt zoals dat het verhaal klopt en deze ook op een goede manier word overgebracht met gedachtegoed uit de eerste twee delen.

Op die manier heb je alsnog een unieke game.
Random Hajile @cmegens17 november 2024 08:56
Een sprong zoals je toen zag tussen 2 delen is niet meer. In die paar jaar was de techniek snel verbeterd, de graphics mooier, de engine beter. Nu moet een sequel vooral zich verbeteren qua gameplay, want de technische ontwikkeling is niet zo groot meer.
Ik vond zelf de sprong naar HL2 en alles wat het bracht/vernieuwde/evolueerde, geëvenaard of zelfs voorbij gestreefd worden door de sprong naar Alyx in 2020 als evolutie op een uitgekauwde formule, zeker i.c.m. de Index controllers.
cmegens @Random Hajile17 november 2024 09:48
Eens, maar kijk eens hoeveel tijd daar tussen zit. En hoe weinig mensen die ervaring hebben gehad omdat ze geen VR hebben.
Bjorn89 @Jittikmieger16 november 2024 19:09
😂 uitgekristaliseerd?

Als men alleen op Aandeelhouders focussed dan wel ja.

Creativiteit zat in de aA en indie games
Jittikmieger @Bjorn8916 november 2024 19:15
😂 uitgekristaliseerd?

Als men alleen op Aandeelhouders focussed dan wel ja.

Creativiteit zat in de aA en indie games
Joh...

Nou, vertel mij dan eens welke vernieuwende FPS games er zijn die net zo'n impact hebben gemaakt als Half Life 1 en 2, dan kan ik die op mijn wishlist zetten om te spelen.
Yankovic @SkyStreaker16 november 2024 13:43
Wat itt tot bijvoorbeeld Duke Nukem Forever wel helpt is dat Valve zelf absoluut niet mee doet aan de hype train.

Er is geen spel aangekondigt. Hooguit zijn er af en toe wat geruchten. Waarmee inmiddels het idee bestaat dat het nooit meer zal komen.

Grote kans dat het wellicht nooit komt. Maar ik denk dat we wel zo ver zijn dat ze gewoon een prima game neer kunnen zetten die niet perse baanbrekend hoeft te zijn zoals HL1 en 2 dat waren. En dat mensen met gewoon een goede game heel tevreden zijn ipv teleurgesteld
Totoro88 @Yankovic16 november 2024 18:12
Wie beet een reboot/remake van 1&2 + de episodes met wellicht wat extra (surprise) content en features om het weer bij de tijd te brengen? Kan je wel op safe mee spelen.
PCG2020 @Totoro8817 november 2024 09:19
Die remake van HL1 is er al: Black Mesa. Dat is heel HL1 gebouwd op de engine van HL2 en met wat toevoegingen in de gameplay (nieuwe puzzels en zo, plus een uitgebreider einde). Je kunt die game gewoon kopen via Steam, hij kost op moment van schrijven nog geen 5 euro. Ik heb me er erg mee vermaakt.
jtvlaskamp @SkyStreaker16 november 2024 15:03
Het zou me niets verbazen als er in de komende jaren wél een nieuwe Half Life komt. Nu met alle mogelijkheden tot AI kun je echt wat vernieuwends brengen. AI map generatie, AI dialogen, AI combine soldaten die zich telkens aanpassen op hoe je speelt, etc.

Ik zou dat wel tof vinden!
Lapa @jtvlaskamp16 november 2024 20:59
De reden dat de Half Life spellen zo iconisch zijn, is het vakmanschap en de enorme aandacht voor detail van de makers. Als je HL2 en de twee episodes speelt met de "commentary track" aan, dan kom je er pas achter hoe goed het allemaal in elkaar zit en dat niks toevallig is in deze spellen. (natuurlijk niet doen in je eerste playthrough)

Die kwaliteit gaat voorlopig nog niet vervangen worden door AI dialogen e.d. Natuurlijk kan AI helpen in de ontwikkeling, ik gebruik het zelf ook vrijwel dagelijks. En een betere AI van de tegenstanders is natuurlijk laaghangend fruit. Maar voorlopig gaat AI niet het verschil maken tussen een middelmatige game en een briljante game. In ieder geval niet op de manier waarop HL2 briljant was.
jtvlaskamp @Lapa17 november 2024 02:04
Dat klopt helemaal, dat vakmanschap zeker! Maar toch denk ik dat het ons allen gaat verassen... Althans daar hoop ik écht op!
The Zep Man
16 november 2024 12:07
Episode One en Episode Two zijn vanaf nu (ook) geïntegreerd in Half-Life 2, dus ook gratis voor iedereen die Half-Life 2 al had. Je kan ze los starten of je kan door blijven spelen vanuit het voorgaande deel naar het nieuwere deel.

In het hoofdmenu onder Extras kan je ook Lost Coast starten, wat vroeger enkel een apart spel was.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 november 2024 12:08]

qbig1970 @The Zep Man16 november 2024 12:38
Ik had ook Ep.1 en Ep.2 maar die zijn nu uit mijn bibliotheek verwijderd!
The Zep Man
@qbig197016 november 2024 12:52
Ik had ook Ep.1 en Ep.2 maar die zijn nu uit mijn bibliotheek verwijderd!
Dat lijkt zo omdat je je bibliotheek filtert. Episode One en Episode Two vind je als losse spellen sinds kort onder "Tools". Dat is de categorie die Valve gebruikt voor zaken die gewone spelers waarschijnlijk niet willen gebruiken.

Als tools zullen ze nog handig zijn voor ouder materiaal dat ervan afhankelijk is, zoals Garry's Mod. Als spellen zijn ze los niet meer nodig dankzij integratie in Half-Life 2. Die ene speler die wel een episode of twee heeft maar niet het hoofdspel kan het alsnog opstarten vanuit tools, indien gewenst. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 november 2024 12:55]

JeroenED @The Zep Man16 november 2024 14:30
Dat is de categorie die Valve gebruikt voor zaken die gewone spelers waarschijnlijk niet willen gebruiken.
Yep als linux gebruiker wil ik echt geen brol als proton gaan gebruiken. De halve gare ooit dacht "laten we die 100K windows games en applicaties op linux draaien" heeft zijn plek in de hel gereserveerd :+ :(
PurpleApeGaming @JeroenED16 november 2024 15:04
Huh waarom? Ik dacht dat proton juist goed werkte?
rbr320 @PurpleApeGaming16 november 2024 15:47
Inderdaad, Proton werkt prima en stelt je in staat om het merendeel van de spellen die voor Windows zijn gemaakt gewoon op Linux te spelen. Ik snap dan ook echt niet wat @JeroenED zijn probleem met Proton is.
blorf @rbr32017 november 2024 20:36
Het bevat proprietary data waaronder graphics-drivers.
Proton is net als Steam-OS een poging om Linux-gaming Nvidia-only te maken. Linux-distributies die het formeel gaan ondersteunen zijn doomed. Die moeten hun eigen gebruikers in de maling nemen. Dat valt op vanaf het moment dat andere distributies om onduidelijke redenen niet hetzelfde kunnen.

[Reactie gewijzigd door blorf op 17 november 2024 20:40]

rbr320 @blorf17 november 2024 23:20
Volgens mij ben je niet helemaal op de hoogte van wat Proton precies is.
Het bevat proprietary data waaronder graphics-drivers.
Dat klopt niet. Proton is gebaseerd op Wine en wordt net als Wine volledig als open source software ontwikkeld. De Github repository is gewoon openbaar en bevat alle code. Andere Linux distributies dan SteamOS en alternative game launchers zoals Lutris en Heroic Launcher kunnen Proton prima integreren, dat gebeurt namelijk al.
Proton is net als Steam-OS een poging om Linux-gaming Nvidia-only te maken.
Valve is er helemaal niet op uit om gaming op Linux gesloten te maken en al helemaal niet om het NVidia-only te maken. Als dat zo zou zijn, waarom is de Steam Deck dan gebouwd met hardware van AMD? Ook dragen ontwikkelaars van Valve code bij aan de open source GPU-driver van AMD, ze hebben zelfs een eigen Vulkan graphics drivers voor AMD GPU's geschreven, namelijk RADV. De officiële build van SteamOS heeft niet eens ondersteuning voor NVidia GPU's. Onofficiële builds zoals HoloISO en ChimeraOS zijn gestopt met het ondersteunen van NVidia omdat de driver niet goed samenwerkt met Gamescope, de door Valve gemaakte Wayland compositor die specifiek ontworpen is om games fullscreen in te draaien.

Proton en SteamOS zijn juist een reactie van Valve op het feit dat Microsoft van Windows steeds meer een gesloten ecosysteem lijkt te willen maken. Al geruime tijd voordat Valve de Steam client voor Linux uitgaf zijn ze op de achtergrond flink bezig geweest met het steunen van open source projecten die betrekking hebben op graphics en gaming, zowel met mankracht en code als financieel. Projecten zoals Wine, DXVK, VKD3D en ook de open source AMDGPU driver zouden in de afgelopen jaren niet de enorme verbetering hebben kunnen doormaken die ze hebben gedaan zonder de steun van Valve.

TLDR; wat je zegt is volslagen onzin.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 17 november 2024 23:23]

blorf @rbr32017 november 2024 23:40
Zonder Steam-account kun je hetzelfde, of niet? :O
rbr320 @blorf18 november 2024 02:27
Wat heeft dat er mee te maken? In je originele reactie maak je 3 punten:
  • Proton bevat proprietary code, bijvoorbeeld de gesloten NVidia grapics drivers voor Linux
  • Valve probeert gaming op Linux NVidia-only te maken
  • Proton is niet bruikbaar of functioneert minder goed buiten Steam om
Alle 3 die beweringen kloppen niet. Ik denk dat ik de eerste 2 duidelijk weerlegd heb in mijn vorige reactie en dat je nu doelt op de 3e. Hoewel het klopt dat Proton specifiek door Valve gemaakt wordt voor de Steam client, waarvoor je inderdaad een Steam account nodig hebt, is het prima mogelijk om dezelfde technologie buiten de Steam client om te gebruiken om spellen die gemaakt zijn voor Windows te draaien op Linux. Het gaat namelijk simpelweg om aangepaste versies van Wine, DXVK, VKD3D, Faudio en nog wat andere software. Onder andere Lutris maakt er gebruik van. Daarnaast zijn andere technologieën die Valve heeft ontwikkeld, zoals de Steam for Linux Runtimes en Pressure Vessel, ook gewoon vrij buiten de Steam client om te gebruiken. Valve ontwikkelt deze software voor hun eigen platform en dat is hun goed recht, maar maakt ze wel open source beschikbaar zodat iedereen het kan aanpassen en voor zijn eigen doeleinden kan inzetten. Dat is meer dan de meeste andere software bedrijven doen, zeker in de games industrie.

Dus ja, zonder Steam account kan je Windows games op Linux draaien op een vergelijkbare manier als Steam doet met Proton en zou je vergelijkbare resultaten zoals performance en stabiliteit moeten zien, mits je bereid bent er de moeite in te stoppen om het voor jou te laten werken.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 18 november 2024 02:30]

JeroenED @rbr32017 november 2024 01:39
/sarcasm

Maar ergens ook niet. Proton werkt heel goed, maar het zou mooi zijn mocht Proton op een of andere manier obsolete worden. Maar ik acht die kans 1*10^-999
Finraziel
@PurpleApeGaming16 november 2024 16:35
Jullie (@rbr320 ook) sarcasme detectie doet het niet helemaal goed.
Hij doelt er op dat Proton (denk ik) onder tools staat (weet ik zelf niet want ik gebruik het alleen op de Steam Deck) en dat Zep zegt dat die categorie gebruikt wordt voor zaken die gewone spelers niet zouden willen gebruiken (en hij is het dus niet eens met die kwalificatie van Proton).
Wat dat betreft, hij zegt niet dat alles wat in de categorie "Tools" staat dus niet door gewone spelers gebruikt zal worden, alleen dat ze soms dingen die daar wel aan voldoen in die categorie duwen.
JeroenED @Finraziel16 november 2024 17:45
Oef, ik dacht dat gemiddelde sarcasme detector hier toch wel op hol ging slaan.

Proton staat inderdaad onder tools. Vandaag ontdekt naar aanleiding van proton experimental te vervangen door de 9.0 versie omwille van problemen met no mans sky in combinatie met een false positive op proton van clamav.
Bjorn89 @JeroenED16 november 2024 19:07
Het las inderdaad alsof je bedoelde dat je native linux ondersteuning wou dan via "windows api calls" in Linux 😁
JeroenED @Bjorn8917 november 2024 01:30
Ik ga er niet om liegen dat ik liever zou willen een native linux of een crossplatform (slecht voorbeeld: flash, java) iets zou willen draaien. Zoals ik al aangaf ben ik al tegen problemen aangelopen die ik oploste met proton te downgraden wat impliceert dat het native geen probleem zou geven. Maar dat is gewoon onhaalbaar (geworden). En proton maakt dat minstens werkbaar. Vandaar ook beetje de :( bij de :+ want ondanks dat ik het sarcastisch bedoelde zou proton obsolete maken een soort van doel moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 17 november 2024 01:33]

Finraziel
@qbig197016 november 2024 12:47
Vreemd, bij mij staan ze er gewoon nog in.
rbr320 @qbig197016 november 2024 13:52
Met de integratie van de Episodes in de hoofdgame zijn de Episodes van "Games" naar de "Tools" categorie verplaatst in de Steam client. Je kunt ze van daaruit los opstarten, maar beter kan je gewoon Half-life 2 starten en van daaruit beginnen te spelen. Je gaat dan automatisch door het hele verhaal heen.
dwizzy @qbig197016 november 2024 17:05
Yes, vandaag miste ik zelfs drie als "los spel" in mijn collectie (volgens IsThereAnyDeal):
  • Half-Life 2: Episode One
  • Half-Life 2: Lost Coast
  • Half-Life 2: Episode Two
kimahri @The Zep Man16 november 2024 14:47
op 2 computers een foutmelding
Geen Licenties !!!
PeYo @kimahri17 november 2024 10:14
Je moet naar de steam winkelpagina gaan om de key te krijgen.
Onder de demo downloaden
kimahri @PeYo17 november 2024 21:05
dank je wel.
CH4OS @The Zep Man16 november 2024 14:00
Dit is dan wel gek, als ik kijk in de Steam store, staat de Orange Box (waar EP1 en EP2 in zitten) er voor 1,95 euro op, omdat het 90% korting heeft. Zie https://store.steampowered.com/sub/469/
sniek @The Zep Man17 november 2024 00:19
Het is natuurlijk onzin, want er zijn zo veel mensen. Maar ik vind het moeilijk te geloven dat er HL2 spelers waren van het eerste uur die niet ook EP1 en EP2 hebben gespeeld of gekocht ;)....
SeanCattery @sniek17 november 2024 09:49
Ik was onwijs fan als kind van half-life, half-life 2 vond ik ook echt geweldig. Vervolgens ooit begonnen aan ep1 maar nooit afgemaakt en ep2 nog niet aan begonnen. De duizenden uren in cs, css, csgo en nu cs2 zijn wellicht een reden daarvoor
Sinester @SeanCattery18 november 2024 15:33
Zonde want Half life 2 en de Episodes zijn imo echt zeer sterk.. zelf vandaag de dag kan je het opstarten en ziet er nog prima uit en speelt erg lekker

Half life 1 was ooit me favorite spel ooit, tot dat Half life 2 uitkwam :Y) De manier hoe Valve verhalen verteld zonder het te vertellen vind ik echt brilliant
johanneslol @The Zep Man17 november 2024 11:17
Als aanvulling, half life 2 is nu gratis in steam! 🙌 Dus even snel claimen.
Rogers 16 november 2024 13:05
Half life wil ik wel een moderne remake van zien. Nooit gespeeld, hoor er altijd veel goeds over, maar toch wel erg outdated inmiddels.
Exirion @Rogers16 november 2024 13:13
Van Half-Life 1 is inmiddels al jaren een remake: Black Mesa. Er komt ook nog een RTX remaster van HL2. Black Mesa oogt wellicht ook niet super modern qua graphics, maar het heeft juist een charme dat ze dicht bij het origineel zijn gebleven.
Jittikmieger @Exirion16 november 2024 13:18
Black Mesa heb ik uitgespeeld tijdens de eerste lockdown in 2020. Geweldig gedaan! Vooral het nieuwe Xen level vond ik een pareltje! Aanrader wanneer je HL1 nog eens wilt herspelen!
Exirion @Jittikmieger16 november 2024 13:44
Ik was er al die tijd nog niet aan toe gekomen dus ben kort geleden pas begonnen. Na jaren heb ik weer eens een gaming PC'tje in elkaar gezet, voornamelijk voor Black Mesa en de Riven remake die kort geleden uitkwam. Eerst Portal 1 (RTX) en 2 daar nog eens op gespeeld; die blijven ook geweldig :)
BlackBull @Jittikmieger16 november 2024 14:12
Ik ook! Absoluut een aanrader als je op zoek bent naar een hl1 remake!
Bjorn89 @Rogers16 november 2024 19:12
Wat is er mis met Half-Life 1? Wou dat men meer op Gameplay dan "*****" graphics focussen, heeft de hele industrie behoorlijk verziekt
Armselig @Rogers16 november 2024 21:24
Wat Exirion zegt. Daarnaast had Valve ook zelf ooit een soort van remaster gemaakt, genaamd Half-Life: Source. Maar een remake in de Source 2 engine zou ook zeker leuk zijn. Met de nadruk op zou, want ik zie het niet gebeuren.
Noppie1991 @Armselig16 november 2024 22:59
Black Mesa is een remake van Half Life 1 en is gemaakt door Crowbar Collective. Valve heeft de mod zelfs goed gekeurd om het te verkopen als een losstaande game. Black Mesa is gebaseerd op de source engine die werd gebruikt in Team Fortress 2 met wat aanpassingen.

Voor Black Mesa is overigens een remake van de uitbreiding Blue Shift, deze is nog niet helemaal af maar erg leuk om te spelen.
EnerQi 16 november 2024 11:52
Op dit moment is half-life 2 gratis op Steam ;) .

Oeps, staat ook al in het artikel 8)7

[Reactie gewijzigd door EnerQi op 16 november 2024 11:52]

Magic Power @EnerQi16 november 2024 12:03
De uitbreidingen Half Life: Episode 1 en Episode 2 zijn ook tijdelijk gratis te verkrijgen. Maar door een request van de uitgever zijn deze 2 episodes niet direct zoekbaar in de Steam Store. De Store pagina is wel gewoon aanwezig.
karakan1453 @Magic Power16 november 2024 12:42
Het is niet Gratis maar 1.95 euro :/
rbr320 @karakan145316 november 2024 12:56
De Steam Store pagina van Half-life 2 zegt momenteel dat je de game gratis aan je account toe kan voegen. Op IsThereAnyDeal wordt inderdaad gesuggereerd dat de game voor €1,95 in de aanbieding is de komende week. Vreemd.
Christoxz @rbr32016 november 2024 14:35
IsThereAnyDeal is ook correct, echter link je naar The Orange Box.

https://isthereanydeal.com/game/half-life-2/info/
RobVI @karakan145316 november 2024 13:27
Dat is The orange box. Half Life 2 is voorlopig gratis.
rbr320 @RobVI16 november 2024 15:08
Ik zie het inderdaad (ook @Christoxz bedankt voor je opmerking). De vraag is echter of het echt wel "voorlopig" is. De game is 20 jaar oud en Valve zit nou niet echt om geld verlegen. Half-life 2 vanaf nu gratis weggeven lijkt me prima reclame voor het platform
shades @RobVI18 november 2024 11:46
portal - :)

Orange box gekocht toen die een maandje oud was - portal? Het zal wel...
Jaren later: oja, zal nog iets anders bij, laat ik dat eens proberen... Oh, dit is toch wel een leuk spelletje. Uitgespeeld tot de dood er op volgt..
Zei iemand: "joh, da's niet het einde van het spel hoor" - Nog een keer laatste level gespeeld en gekeken en gepuzzled - "ohhhhh" - Er zit meer "achter" - Portal 1 & 2 zijn twee gems. Vooral 2 is echt is alle opzichten 100x beter dan 1 en 1 was al zo goed.. Niet alleen qua gameplay maar ook qua verhaal.

Ondergeschoven kindje i.m.h.o.
Heroic_Nonsense @karakan145316 november 2024 19:12
Nee, dat is de hele Orange box, dus met TF2 en Portal.

HL2 is gratis, en Episode 1 en Episode 2 zitten daar nu in als onderdeel van de main game. Het zijn geen los aan te schaffen items meer.
The Zep Man
@Magic Power16 november 2024 12:10
De uitbreidingen Half Life: Episode 1 en Episode 2 zijn ook tijdelijk gratis te verkrijgen.
Die zijn vanaf nu geïntegreerd in Half-Life 2 zelf. Al heb je Half-Life 2, dan heb je ook Episode One en Episode Two. Het is niet meer nodig om die apart op te halen.
Maar door een request van de uitgever zijn deze 2 episodes niet direct zoekbaar in de Steam Store.
De uitgever is ook de ontwikkelaar van het spel en de eigenaar van Steam. :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 november 2024 12:15]

Cid Highwind @The Zep Man17 november 2024 00:15
Triple A Indie games. Niks beter dan dan :Y)
JeroenB89 @Magic Power16 november 2024 12:12
Episodes 1 en 2 zijn toegevoegd aan de base game als onderdeel van de jubileum update, daarom zijn ze niet meer zo makkelijk los te vinden.

Het spel gaat nu ook automatisch van het ene deel naar het andere deel als je het speelt.
Vinnie2k 16 november 2024 12:04
Een van de beste games ooit gemaakt, HL en HL2 kapotgespeeld.

Daarnaast de counterstrike spellen zwaar tijd in verloren, easy to learn, hard to master. Tot nu toe zijn er voor mij maar 2 spellen die dit nivo hebben bereikt. Rust en Unreal tournament.

De docu is ook zeker het kijken waard!
MainframeX @Vinnie2k16 november 2024 14:18
Sorry maar Rust in hetzelfde rijtje plaatsen als HL, HL2, CS en UT? Het is niets meer dan een lelijke pvp resource gathering spel. Early access bagger pur sang.
Vinnie2k @MainframeX16 november 2024 14:34
Haha, ik ben erg fan van Gary's mod en daardoor dus gecharmeerd van wat de ontwikkelaars van rust maken.

Vergeet niet dat er nog steeds iedere maand nieuwe dingen worden toegevoegd aan rust, en dat dit een persoonlijke beschouwing is. Ik vermaak mij daarmee net zo goed als met de andere spellen die ik noem.

Het is dus niet hetzelfde qua kwaliteit/nivo, maar het heeft voor mij wel dezelfde 'doorspeelbaarheid' en heb ik het voornamelijk over de 'easy to learn, hard to master' features van de multiplayer Facetten van deze games.
The Zep Man
@Vinnie2k16 november 2024 12:20
Daarnaast de counterstrike spellen zwaar tijd in verloren, easy to learn, hard to master. Tot nu toe zijn er voor mij maar 2 spellen die dit nivo hebben bereikt. Rust en Unreal tournament.
Laat Unreal en Unreal Tournament ook gratis verkrijgbaar en makkelijk installeerbaar zijn, met de zegen van Epic.

Voor Unreal Tournament werkt men zelfs aan nieuwe patches (inbegrepen in de installer). :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 november 2024 12:25]

Mr.Monk 16 november 2024 12:47
Ik wacht nog even op de hl2 rtx update. HL2 zou dan in de source2 engine zitten.
Is gratis voor eigenaren van het spel.
Donovanray @Mr.Monk16 november 2024 13:19
Staat van NVIDIA GeForce nu een video over Half Life 2 RTX op YouTube. Game ziet er beter uit dan de meeste games die Ubisoft en EA uitbrengen tegenwoordig.
Damic @Mr.Monk16 november 2024 13:24
Gewoon nu spelen, kan zijn dat ze i nde toekomst terug een prijs opzetten.
MneoreJ 16 november 2024 12:21
Blijf het zonde vinden dat ze na veel bombarie over episodic gaming het uiteindelijk bij twee episodes gelaten hebben en de boel feitelijk nooit af hebben gemaakt. HL3 heeft natuurlijk niet voor niets memetische kwaliteiten aangenomen, maar realistisch gezien zou Valve nu waarschijnlijk geen HL3 meer kunnen of willen maken met ook maar enigszins dezelfde kwaliteit of impact. Half-Life: Alyx komt waarschijnlijk nog het dichtst in de buurt en dat is dan weer een prequel en VR only (en specifiek gemaakt om dat de promoten).

Qua gameplay zullen verse gamers waarschijnlijk niet zo onder de indruk zijn van HL1 en HL2 -- maar dat komt vooral omdat die games de nieuwe standaarden waren toen ze uit kwamen en alle originele elementen sindsdien veelvuldig gekopieerd en overgenomen zijn in nieuwe games. Moderne shooters hebben veel aan ze te danken. Nog altijd is de manier waarop het verhaal verteld wordt (en het verhaal in het algemeen) pakkend genoeg dat ze de moeite van het spelen waard blijven (en HL1 dan als Black Mesa, aangezien het origineel niet heel elegant oud is geworden).
Arny III @MneoreJ16 november 2024 18:19
Half-Life: Alyx komt waarschijnlijk nog het dichtst in de buurt en dat is dan weer een prequel en VR only
Er is vorig jaar een NoVR-mod uitgebracht.
https://tweakers.net/geek...headset-met-novr-mod.html

Heb 't zelf nog niet gespeeld, maar op YT ziet het 'r iig gaaf uit.
Random Hajile @Arny III17 november 2024 09:10
Dat is idd erg tof voor mensen die geen VR kunnen spelen, bijv. door een handicap. Maar als VR wel binnen je mogelijkheden ligt, dan berooft Alyx voor de eerste keer via de noVR mod spelen je wel van een uitzonderlijke ervaring.

EDIT: Blijkbaar heb ik dat destijds ook met meer detail onder het gelinkte artikel gezegd, haha

[Reactie gewijzigd door Random Hajile op 17 november 2024 09:17]

Armselig @MneoreJ16 november 2024 21:29
Sin: Episodes is ook een stille dood gestorven. Eén deel en het was meteen afgelopen. Game eindigt op een cliffhanger... leuk. Wil niet teveel spoilen maar van wat ik me herinner gebeurt er een eh... dingetje en je vraagt je af of dat nog wel goed komt. Dat zullen we dus nooit weten.
Jittikmieger 16 november 2024 12:53
Ik heb HL2 zo’n 2 maanden terug weer eens uitgespeeld, samen met de DLC. …En weer genoten! De laatste keer daarvoor was The Orange Box op XBox360 en daarvoor - ergens in 2004 of zo - op PC.

Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat de game - ondanks zijn leeftijd - zich nog zo goed houdt. De gameplay blijft sterk IMHO ook in 2024.
Zeker de manier van het vertellen van het verhaal is iets waar veel game developers nog wat van kunnen leren. Gewoon in engine, geen lange (saaie) filmpjes waarin je niets anders kunt doen, dan erna kijken…
…En de gezichtsanimaties zien er - zeker voor die tijd bijzonder - goed uit!

Het enige waar ik in HL2 nooit aan heb kunnen wennen, zijn die frustrerende ladders… Je beklimt een ladder terwijl je dat niet wilt, gaat omhoog wanneer je naar beneden wilt… Half Ladder 2 is het af en toe voor mij! :+

Desalniettemin één van de beste games die ik ooit heb mogen spelen!
De spirituele opvolgers zijn voor mij The Metro series. Daar heb ik ook zo van genoten. Ook daarin wordt het verhaal in-engine verteld.

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 16 november 2024 13:15]

Exirion @Jittikmieger16 november 2024 13:15
Dat van die ladders is herkenbaar :D Toevallig was de hele serie van Metro vorige week voor heel weinig te koop op Steam.
Olaf van der Spek 16 november 2024 13:10
Hmm, ik heb HL en HL2 in mijn Steam Library, ik heb ze geinstalleerd staan, maar in Steam zie ik alleen een Purschase knop. Hoe werkt dat?
rbr320 @Olaf van der Spek16 november 2024 16:11
Je kunt het spel nog een keer kopen en weggeven aan iemand anders.

Als op de Store page staat "Half-life 2 is already in your Steam library" dan heb je het spel.
k995 16 november 2024 12:09
Tijd om het nog eens te spelen dan

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