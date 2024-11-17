Terug in de tijd #38: Firefox-opkomst, Popcorn Time en paniek om blauwe vinkjes

Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Voor deze 38e editie van Terug in de tijd kijken we naar het nieuws uit 2004, 2009 en 2014. In die tijd begon televisiekijken op je telefoon aan populariteit te winnen en dacht Firefox nog een deuk in een pakje boter te kunnen slaan, vocht het internet tegen piraterij en Microsoft tegen iOS en Android, en introduceerde WhatsApp zijn beruchte blauwe vinkjes.

Twintig jaar geleden: televisiekijken op je telefoon en Firefox timmert aan de weg

Nokia 7710

Handig, overal een draagbaar scherm mee naartoe nemen, toch? Dat leek twintig jaar geleden, toen de smartphone nog een pda heette, ongekende mogelijkheden te bieden voor televisie. Dat medium was altijd iets voor thuis geweest, maar wat als je het onderweg ook zou kunnen bekijken? Daar zag onder andere Nokia wel toekomst in. Het bedrijf werkte rond de eeuwwisseling aan veel verschillende soorten telefoons, pda's en andere verbonden apparaten; in 2004 kon de vorm daarvan nog alle kanten op. Zo bleek dat jaar dat het bedrijf zou werken aan 'een tv-gsm'. De Finse fabrikant verwees naar de Nokia 7710, een 'breedbeeldsmartphone' die eerder die maand uitkwam. Het nieuwe apparaat zou gebruikmaken van een externe tv-kaart waarmee het mogelijk was lineaire televisie te kijken. Dat zou vanaf 2006 mogelijk moeten worden. Daarnaast zou het bedrijf ook al een toestel willen bouwen met juist een ingebouwde tv-tuner.

Niet alleen Nokia zag wel toekomst in mobiel televisiekijken. Sharp sprong ook op die trein. De fabrikant bracht een eigen module uit voor mobiele apparaten om digitale televisiekanalen te ontvangen. Die modules waren zo gemaakt dat ze een zeer laag energieverbruik hadden. Aanvankelijk ondersteunden de apparaten nog niet de Europese DVB-H-standaard, maar het bedrijf zei dat dat in de lente van 2005 zou moeten gebeuren. Overigens was Sharp daar niet de eerste in: een maand eerder maakte Texas Instruments al een soortgelijke chip die wél al meteen DVB-H ondersteunde.

Even leek het er dan ook op dat televisiekijken op je telefoon dé nieuwe trend zou worden. De techniek was er immers al bijna. Later leken ook de televisiestudio's daarop in te springen. In november wilde een studio genaamd Media Republic een eigen televisiezender voor mobiele telefoons starten. "Het zou echter niet gaan om tv-programma's zoals die ook op de gewone tv getoond worden, maar om korte streamingfilmpjes met bijvoorbeeld veel close-ups", schreef Tweakers daarover destijds al. Klinkt wel heel erg als wat Tweakers twintig jaar later is gaan doen op Instagram ...

Mozilla Firefox 20 jaar

Eerder deze maand schreven we al een uitgebreid achtergrondartikel over de twintigste verjaardag van Firefox. Dat was niet toevallig. Op 9 november 2004 schreven we al dat Firefox 1.0 uitkwam. Er gebeurde veel in de rest van de maand november, twee decennia geleden. We hadden toen bijvoorbeeld nog goede hoop voor het marktaandeel van de browser. 'Firefox blijft groeien', schreven we bijvoorbeeld. Dat zou 'ten koste gaan van Internet Explorer'. Dat klopte ergens natuurlijk wel, want je kunt dit artikel nu lezen in Firefox, maar niet meer in Microsofts standaardbrowser van toen. Microsoft dacht daar overigens anders over: Microsoft zag Firefox niet als bedreiging voor IE. Dat was deels ook zo: Internet Explorer begon pas echt marktaandeel te verliezen toen Google Chrome op de markt bracht. De groei van Firefox bleek overigens ook vooral gedreven door weekendgebruikers, wat erop zou wijzen dat Firefox in het bedrijfsleven nog niet erg aansloeg.

Als je trouwens dacht dat Firefox pas later in paniek begon met het uitbreiden van zijn portfolio, heb je het fout. Kort nadat versie 1.0 uitkwam, dacht het bedrijf al na over een desktopzoektool. "De Mozilla Foundation heeft na de introductie van Firefox 1.0 een grote last van zich af zien vallen en kan zich nu gaan richten op andere projecten", zei Chris Hofmann van het bedrijf toen al. Inmiddels weten we hoe dat gelopen is: Mozilla heeft de laatste jaren steeds meer nieuwe functies geïntroduceerd in zijn browser en binnen het bedrijf, waardoor het lang de focus op de kern van die browser uit het oog heeft verloren.

Creative Zen MicroIn het kader van producten en diensten waar we veel van verwachtten, durfde Creative ook wel een duit in het zakje te doen. In 2004 was dat bedrijf nog vol hoop dat het zich op den duur zou kunnen meten met Apple. In november 2004 bracht het bedrijf de Creative Zen Micro uit, een rechtstreekse concurrent voor de toen nog onmetelijk populaire iPod. De Zen Micro had 5GB aan opslagruimte, meer dan de 4GB van de iPod Mini. Ook zou de accuduur langer zijn en had het apparaat een FM-tuner. Creative-ceo Sim Wong Hoo zei dat het bedrijf in 2005 honderd miljoen dollar wilde spenderen om de Zen-mp3-spelers te laten concurreren met de iPod. Creative wist het nog opvallend lang vol te houden in de markt, maar moest het uiteindelijk toch afleggen tegen de iPods, die later in grotere capaciteiten en met de samenwerking met iTunes toch populairder bleken te zijn.

Vijftien jaar geleden: oorlog op de smartphonemarkt en 'lekker twitteren'

Vijf jaar later bleef Creative het toch nog even proberen, al nam het wel een iets andere afslag. Het bedrijf liet toen weten aan de Zii Mediabook-e-reader te werken, de eerste e-reader van het bedrijf. Het geeft wel een beetje aan waar het in de voorgaande en komende jaren heen zou gaan met het bedrijf ...

Als iets november van 2009 domineerde, was het wel de strijd tegen piraterij. De internationale strijd welteverstaan, want waar Nederlandse organisaties en providers pas veel later begonnen met het blokkeren van The Pirate Bay, werd die strijd in Noorwegen in dat jaar al gevoerd. Aanvankelijk met winst voor de notoire downloadsite: een rechtszaak van de Internationale Federatie van Fonografen resulteerde in een kleine winst voor de piraten. De Noorse provider Telenor hoefde The Pirate Bay niet te blokkeren, zei de rechter.

Ook op andere vlakken in deze 'industrie' wonnen de piraten terrein. De Deense tegenhanger van de Nederlandse Stichting Brein, de Antipiratgruppen, besloot in november 2009 om niet langer achter filesharers aan te gaan - althans: niet wettelijk. De stichting verloor rechtszaak op rechtszaak, omdat rechters 'de bewijslast erg hoog legden'. "Er is heel sterk en concreet bewijs nodig om die mensen veroordeeld te krijgen. Aan die bewijslast konden we simpelweg niet voldoen", zei de advocaat van de stichting. Je zou kunnen denken dat dat nogal wiedes is, maar voor de antipiraterijgroep was het genoeg reden om te stoppen met het aanklagen van piraten. Arrrr an' avast, wat een winst!

The Pirate Bay in 2007

Naast al die piraterij was er nóg een hoofdpijndossier rondom auteursrechten: Google Books. Bij dat project probeerde de techgigant alle bestaande boeken in te scannen en te archiveren. Dat was niet alleen sisyfusarbeid, maar bleek ook nog eens te zorgen voor een conflict met uitgevers en auteurs. Europa zag het met lede ogen aan en zoals het continent dan wel vaker doet, begon het een eigen soortgelijk project. In 2009 bleek Europa te werken aan een eigen versie van Google Books, wat geheel naar Europa's bureaucratische stijl gebeurde met een commissie. Het project zou onder Europeana gaan vallen, een platform waarop Europese cultuur gedigitaliseerd wordt. Zoals wel meer Europese initiatieven op technologiegebied is het Europese Google Books-alternatief nooit echt van de grond gekomen. Van de andere kant: Google Books biedt ook alleen nog maar previews van boeken aan, in plaats van de volledige tekst. Als je Europa's besluiteloosheid op techgebied verder in actie wilt zien, hoef je alleen maar dit bericht te lezen waarin Europese ministers 'hun steun uitspreken voor open standaarden'. Als Europese leiders érgens al lang over praten, dan is het wel de voorkeur voor opensourcesoftware - terwijl de afhankelijkheid van grote Amerikaanse tech- en cloudbedrijven alleen maar groter is geworden.

Twitter Onze Taal woord van het jaar 20092023 en 2024 komen in de geschiedenis bekend te staan als de jaren dat een icoon van het internet verdween. Eind 2023 begon namelijk de naamswijziging van Twitter naar het generieke X: dat terwijl Twitter een van de bekendste merken op internet was. Het was zelfs zo groot, dat het Genootschap Onze Taal 'twitteren' in 2009 nog verkoos tot Woord van het jaar. Een echter alternatief is er nog steeds niet. X'en? Posten op X? Dat heeft toch niet dezelfde kracht ...

2009 was ook het jaar dat de besturingssysteemoorlogen uitbarstten. Op mobiel gebied uiteraard, want daar was rond dit jaar de kans nog aanwezig om de hegemonie van iOS en Android te doorbreken. We weten dat Microsoft daar met Windows Mobile vol op inzette, maar nooit echt door wist te breken. Dat kwam vooral door het gebrek aan apps op zijn mobiele platformen. Het bedrijf leek zich in november 2009 in ieder geval bewust te zijn van dat struikelblok. Het bracht toen de Marketplace uit voor Windows Mobile 6.1. Daarin konden gebruikers van oudere Windows Mobile-toestellen, vooral gemaakt door HTC, makkelijk applicaties downloaden. We weten allemaal hoe het is afgelopen met Microsofts mobiele ambities. Zelfs dat Android het uiteindelijk succesvol wist op te nemen tegen Apples dominantie, mag al opvallend heten. We schreven in november 2009 namelijk ook al dat games op iOS ruim vierhonderd keer beter verkocht werden dan op Android. Ga daar maar eens aan staan als concurrent.

Nu de eerste geruchten over GTA VI inmiddels beginnen uit te lekken, is het grappig om terug te kijken naar 2009. Toen liet Rockstar al doorschemeren dat het script voor GTA V 'meer dan duizend pagina's zou tellen'. Dat is volgens de makers 'tien keer langer dan dat van films'. Het zou daarna trouwens nog tot 2013 duren voor GTA V voor het eerst uitkwam. Wat zou dat betekenen voor het script voor het aankomende deel in de reeks?

Tien jaar geleden: paniek om blauwe vinkjes op WhatsApp

In 2014 sloeg de paniek toe in Nederland, in Europa, wereldwijd ... Het internet was in rep en roer en dat allemaal door twee blauwe vinkjes. Nee, nog niet de vinkjes op Twitter, die zouden pas veel later komen. In november 2014 introduceerde WhatsApp twee blauwe vinkjes bij gelezen berichten.

WhatsApp blauwe vinkjesDat bleek behoorlijk controversieel. Niet alleen op internet, maar ook in de echte wereld werden de vinkjes met paniek ontvangen. Brabant bleek verdeeld over de vinkjes, want 'niemand was meer te negeren'. Inmiddels kijken we niet meer op of om door de vinkjes, maar het feit dat je een bericht niet meer kon lezen zonder dat de ontvanger daar weet van kreeg, bleek bij veel WhatsApp-gebruikers toen een gevoelige snaar te raken, bleek ook wel uit de meer dan 360 reacties onder het artikel.

Gelukkig bereikten die geluiden ook WhatsApp. Dat ging aan de slag met de mogelijkheid om de vinkjes uit te schakelen. Aanvankelijk gingen daarover geruchten, later bleek die stap ook uit vertalingen. Ruim een week na de introductie bracht WhatsApp een bètaversie uit waarin de blauwe vinkjes uit te schakelen waren. Al vonden sommige gebruikers juist dat weer een stom idee ...

Tien jaar geleden vloog ook een klein berichtje onder de radar over wat later nog wel eens heel groot zou worden. Elon Musk zou plannen hebben voor een constellatie van internetsatellieten. In 2014 bleek dat alleen nog uit anonieme bronnen van The Wall Street Journal, maar die bleken het natuurlijk bij het rechte eind te hebben. SpaceX en het Starlink-satellietnetwerk zijn inmiddels zo allesomvattend dat ze de ruimtevaartindustrie compleet zijn gaan domineren. SpaceX heeft in 2024 al meer dan honderd lanceringen op zijn conto staan, waarvan het overgrote deel bedoeld is om Starlink-satellieten in de ruimte te brengen. Saillant detail: de bronnen van de WSJ spraken over '700 satellieten op termijn'. Dat bleek er een factor tien naast te zitten. Op het moment van schrijven zijn er 7280 satellieten gelanceerd, waarvan er nog 6613 rondvliegen.

SpaceX Starlink Schotelantenne (1e gen)

We schreven eerder in dit artikel al over de opkomst van de strijd tegen piraterij. In 2014 was die nog lang niet voorbij, want ook toen bleek er behoorlijk veel te spelen. Met name Popcorn Time domineerde toen het nieuws. Die streamingdienst maakte piraterij wel erg eenvoudig door films en series aan te bieden alsof het Netflix was - maar dan minus de abonnementskosten. Tien jaar geleden was het kat-en-muisspel tussen Popcorn Time en organisaties als Stichting Brein in volle gang. De makers brachten toen een peer-to-peerversie van de app uit, waarmee het een stuk lastiger zou moeten worden om illegaal te streamen. Popcorn Time legde een jaartje of twee erna definitief het loodje, met name door de harde aanpak vanuit de filmindustrie, maar ook doordat alternatieven als Netflix steeds populairder werden.

Popcorn Time

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 17-11-2024 06:00 46

17-11-2024 • 06:00

46

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Reacties (46)

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wildhagen
17 november 2024 06:15
SpaceX en het Starlink-satellietnetwerk zijn inmiddels zo allesomvattend dat ze de ruimtevaartindustrie compleet zijn gaan domineren. SpaceX heeft in 2024 al meer dan honderd lanceringen op zijn conto staan, waarvan het overgrote deel bedoeld is om Starlink-satellieten in de ruimte te brengen. Saillant detail: de bronnen van de WSJ spraken over '700 satellieten op termijn'. Dat bleek er een factor tien naast te zitten. Op het moment van schrijven zijn er 7280 satellieten gelanceerd, waarvan er nog 6613 rondvliegen.
Met alle nadelen vandien, zoals ruimtepuin, conflicterende banen en lichtvervuiling, waardoor astronomen en hun onderzoeken en de wetenschap worden gehinderd, wat ook het nieuws gehaald heeft destijds:

- nieuws: Astronomen: satellietconstellaties kunnen waarnemingen met telescopen...
- nieuws: Astronomen: overvliegende Starlink-satellieten hebben waarnemingen ve...
- .geek: Fotograaf klaagt over vele Starlink-satellietstrepen op foto van komee...

Om dat enigszins te mitigeren zijn er wel enige maatregelen genomenn:

- nieuws: SpaceX lanceert Starlink-satelliet met antireflectiecoating
- nieuws: SpaceX wil reflecties van Starlink-satellieten tegengaan met zonnekle...

Maar helemaal opgelost is het probleem volgens mij nog steeds niet naar ieders tevredenheid.

En dat is dan alleen nog Starlink met 7300 satellieten, dan heb je ook nog andere bedrijven die met dergelijke zaken bezig zijn:

- Project Kuiper van Amazon, die uiteindelijk ook 3200 satellieten gaat lanceren: nieuws: Amazon krijgt FCC-toestemming voor lancering van 3236 internetsatelli...
- Europa is bezig met IRIS2 die 170 satellieten moet omvatten, zie nieuws: Europese ruimtevaartbedrijven gaan samenwerken aan Starlink-concurren...

En dan had je nog OneWeb die ook enkele duizenden satellieten wilden lanceren, maar die zijn inmiddels failliet.

Het wordt nog druk in de ruimte, wat in de toekomst wel eens voor serieuze problemen (en gevaren) kan gaan zorgen. Niet alleen vanwege ruimtepuin en lichtvervuiling, maar ook vanwege drukbezette banen om de aarde...

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 17 november 2024 06:18]

Skit3000 @wildhagen17 november 2024 09:36
De zorgen om lichtvervuiling kan je binnenkort opzij schuiven; nu is een telescoop in de ruimte nog immens duur omdat de lanceerkosten zo hoog liggen en het dus niet mis mág gaan. Als Starship een succes wordt en je voor honderd euro per kilo iets omhoog kunt schieten (met een maximum van 100 tot 200 ton per keer) dan worden observaties vanuit de ruimte waarschijnlijk goedkoper dan vanaf aarde (waarbij een soortgelijke telescoop op een afgelegen plek gebouwd moet worden met alle operationele kosten van dien).
soulcrusher @Skit300017 november 2024 11:25
Daar zijn alle al gebouwde observatoria natuurlijk niet mee gebaat. Er zijn ook veel kleine observatoria die een ruimtetelescoop waarschijnlijk nooit zouden kunnen betalen.
Skit3000 @soulcrusher17 november 2024 19:07
Als thuisastronoom zal het inderdaad nog steeds te duur zijn.

Aan de andere kant, wanneer je een van de betere amateurtelescopen (verkrijgbaar voor 250 euro) van 13 kilo bij wijze van spreken in een houtje touwtje satelliet zou verwerken (van zeg nog eens 13 kilo) voor 10.000 euro, dan zijn die 2.600 euro lanceerkosten natuurlijk helemaal niks. Zeker niet als je het met een paar ander Mensen betaalt en een soort van time sharing afspreekt. Met een clubje van vijftig personen zou dat dan al net zo veel kosten als wanneer je allemaal zelf een telescoop koop voor thuis, terwijl je door de ontbrekende atmosfeer waarschijnlijk veel beter zich hebt.
shades @Skit300018 november 2024 11:35
doe mij maar iets van meade of celestron - ik heb jaren een lx90 gehad (paar jaar geleden verkocht omdat de tijd om te gazen gewoon ontbrak) - als ik weer tijd heb wordt het sowieso een dobson - veel licht voor weinig geld (tov van andere varianten)
Skit3000 @shades18 november 2024 12:27
Aangezien die een factor 10 duurder zijn, maakt dat mijn sommetje nog voordeliger uitvalt en je door met drie tot vijf personen geld bij elkaar te leggen je waarschijnlijk al zo'n ding de ruimte in kunt laten schieten.
Alex3 @Skit300017 november 2024 15:11
Als ... je voor honderd euro per kilo iets omhoog kunt schieten
Waarschijnlijk zijn alleen de brandstofkosten al een veelvoud.
dutchruler @wildhagen18 november 2024 10:41
De ruimte waar die satellieten zitten is zo'n 602 miljoen km²
Daar zullen een paar duizend of zelfs honderden duizenden kleine satellietjes niet zo'n verschil maken.

Lichtvervuiling is dan ook grote onzin. en voor Starlink zijn die satellieten maximaal 62km van elkaar verwijderd op elk moment.

Dus als we tegen de 5 tot 7 miljoen satellieten zitten dan zou het wellicht een beetje vol kunnen worden.
Maar goed je kan dan ook wel weer 100km hoger in een baan en voila weer zeeën van ruimte.

Het enige waar een goede oplossing voor moet komen is puin ruimen. Maar als straks de ruimtevaart zo goedkoop wordt vanwege starship en herbruikbaarheid dan is dat ook geen probleem meer.

straks een maanbasis waar we water gaan vinden en daar lokaal brandstof gaan maken voor de rakketten en je kan daar permanente ruimtevaart hebben die alles in de ruimte in het gareel houd.
PanzerschrekNL @wildhagen19 november 2024 11:59
Ruimte zat toch ? ;-)
AOC 17 november 2024 08:37
Volgens mij had Popcorn Time weer een fork welke nog een hele tijd onderhouden werd
wildhagen
@AOC17 november 2024 08:40
Jij bedoelt Popcorntime.tv denk ik? Zie nieuws: Popcorn Time-fork kondigt nieuwe versie aan

Die zijn echter begin 2022 gestopt wegens gebrek aan belangstelling bij gebruikers, zie https://stichtingbrein.nl...e-de-handdoek-in-de-ring/
Niema @wildhagen17 november 2024 09:38
https://github.com/popcorn-official/popcorn-desktop
Wat is dit Dan? 1.5k sterren, aangeraden bij
https://www.reddit.com/r/PopCornTimeApp/
Nog niet gerachiveerd. Alleen de android versie.

Ziet eruit als een bestaande fork

[Reactie gewijzigd door Niema op 17 november 2024 09:38]

Cebby @Niema17 november 2024 11:37
De code die je hier linkt is zelfs de code die gebaseerd is op de eerste versie van de originele ontwikkelaar.

Hoewel het kan zijn dat Brein zich vergist over wie welke versie publiceert is de domeinnaam die ze noemen van Time4Popcorn en ik vind dat iemand 10 jaar geleden (tweede stuk van de comment) al bizar goed heeft uitgelegd wat het verschil is tussen de twee grootste 'forks'. TLDR: wat je linkt is niet dezelfde versie als die genoemd wordt door Brein maar Popcorntime.io (en dus @popcorntimetv op Twitter, en dus een andere versie dan wat wildhagen aangeeft).

Ding is dus voornamelijk dat Time4Popcorn nooit echt open source was, ze hadden een link naar een source code zip onderaan hun website staan en dat was het. Verder ook geen issue tracker of forum, die mensen kwamen allemaal bij ons terecht. Ze hebben t alleen wel langer volgehouden omdat ze altijd veel anoniemer waren door niet te communiceren.

As for waarom de Android versie op GitHub een fork is: op het moment dat het ons te heet onder de voeten werd besloten we met een aantal mensen om butterproject op te richten. Een project met alleen de technologie om torrents te streamen, zonder links naar websites. In theorie leuk, maar ik heb er uiteindelijk zelf buiten de rename en het maken van een fork zodat het zou werken voor PT nooit meer echt aan gewerkt. Er zijn wel anderen die het nog eens hebben opgepakt, maar de tien jaar oude code is zo ruk dat het op een moment niet meer te onderhouden valt :P

Voor mijn gevoel is het nooit echt kat en muis geweest overigens. Af en toe van domein wisselen, sure. De muizen waren eerder de eztv en yts APIs. En toen de originele YTS offline ging werd het wel moeilijker. Maar omdat Cloudflare gewoon willekeurige Host headers accepteerde op andere domeinen konden we gewoon bekende websites aanroepen met Host header van het domein dat we wilden. Kun je nog zoveel DNS blocking doen als je wilt, maar helpen doet het niet.

Anyways, tien jaar geleden dus. Inmiddels heb ik het idee dat ik hier vrij over kan praten, maar destijds waren er momenten waarop ik getwijfeld heb wanneer ik een advocaat nodig zou hebben. Zeker toen er bij twee Canadese teamleden de boel door de politie in beslag werd genomen. Dat was het moment dat het voor de repository die je nu linkt eigenlijk echt het einde wel al was, daarna is de ontwikkeling alleen door nog wat individuën hier en daar gedaan, maar nooit meer zo'n groot team dat we hadden in de dagen van de miljarden downloads.

[Reactie gewijzigd door Cebby op 17 november 2024 12:22]

wildhagen
@Niema17 november 2024 09:55
Dat staat toch gewoon op de site van Brein die ik geef?
Op zich is de dienst gezien de GitHub repository nog beschikbaar en zijn er nog wel werkende ‘forks’ te vinden.
De organisatie erachter is er dus niet meer, maar de repository wordt dus nog door vrijwilligers (of een andere organisatie, geen idee...) bijgehouden.

Sowieso waren er van Pocorn Time letterlijk tientallen (en misschien wel honderden?) forks in de hoogtij-dagen. Deze (Popcorntime.tv / .tw) was 'slechts' één van de grootsten en populairste, maar zeer zeker was het niet de enige.
Carlos0_0
@wildhagen17 november 2024 09:35
Ah geinig dat is dus nog niet eens zo heel lang geleden dus.
Dekar 17 november 2024 08:10
Ik heb die blauwe vinkjes nog altijd uitstaan, evenals alle notificaties van de app. Geeft mij rust.
Carlos0_0
@Dekar17 november 2024 09:33
Precies eerst begonnen met alleen in whatsapp groepsgesprekken uit te doen, nu gewoon achtergrond gebruik uitgezet en meldingen volledig uit via de telefoon(Bij optie whatsapp).
Ook de meeste andere apps mogen mij geen meldingen sturen, toevallig gisteren nog eens doorheen gelopen(Want ja apps krijgen ook updates enzo zoals live activiteiten op ios zet ik ook uit).

Enige apps die bij mij een notificatie mogen geven

Zoek mijn app(Dus mocht ik mijn device zoeken/kwijt zijn)
wachtwoorden(Mocht er een wachtwoord gelekt zijn ofzo)
Telefoon/ bell app uiteraard
Navigatie app
gezondheid/ conditie app
berichten app gebruik toch zowat nooit meer(Aangezien ook geen iMessage gebruik is het alleen voor een sms)
Ms autenticator, (al begin ik die door passkeys in ios steeds minder nodig te hebben).
Agenda app
Tvtime al kan die ook wel uit op zich, geeft niet veel meldingen, maar kijk er wel met regelmaat.

Verder mag een whatsapp, ing bankieren, buienalarm, streaming apps disney/ netflix etc, facebook/ instagram, ns(Waarom zou ns notificaties moeten geven je moet toch langs een poortje of paaltje om in/uit te checken?), postnl, playstation app, thuisbezorgd, weer app en nog meer allemaal geen notificaties geven.
Tevens ook websites mogen geen notificaties geven, dus tweakers / telegraaf of weet ik het.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 17 november 2024 09:40]

sfranken @Carlos0_017 november 2024 12:14
Waarom zou ns notificaties moeten geven je moet toch langs een poortje of paaltje om in/uit te checken?
Om je op de hoogte te brengen van storingen of stakingen, waardoor je trein niet rijd en het dus niet echt handig is als je naar een station gaat voor Jan met de korte achternaam.
Carlos0_0
@sfranken17 november 2024 12:45
Dan moeten ze wel weten dat ik met de trein ga reizen, dat weten ze niet van tevoren :).
Stakingen/ storingen kom je zelf ook wel achter, want dan staat het nieuws er weer vol mee.

En mocht ik in de ochtend vroeg met de trein gaan, dan kijk ik nog even eventueel de ns app zelf(Of mijn route nog een keer bijv).
Alex3 @Carlos0_017 november 2024 15:18
Je kunt een reis plannen en aangeven dat je er berichten over wil ontvangen.

Een planning zegt ook niet alles. Voor ik wegga kijk plan ik mijn reis in de app en 10 minuten later op het station blijkt de trein niet te rijden of vertraging te hebben. Met 2 minuten vertraging haal je een perronoverstap al niet meer.
Carlos0_0
@Alex317 november 2024 21:33
Met die 2 min te laat ben weet ik dat ook wel, want dat staat op de schermen in de t rein aan gegeven.
Dn hoef ik nog een keer een extra notificatie er van, en ach anders merk je het zelf ook wel met uitstappen.

Ach weet je ieder ze ding, ik zie er weinig meerwaarde in. zelfs toen ik dagelijks of wekelijks met de trein ging nog.
sfranken @Carlos0_017 november 2024 13:00
Dan moeten ze wel weten dat ik met de trein ga reizen, dat weten ze niet van tevoren
Behalve als je een account hebt en altijd dezelfde trein pakt, dat kun je aangeven.
Stakingen/ storingen kom je zelf ook wel achter, want dan staat het nieuws er weer vol mee.
Niet atlijd. Stakingen ok, maar een storing niet altijd. En je hebt er veel aan als het op het nieuws komt als je nét die trein moet hebben en dus vast staat bijvoorbeeld.
En mocht ik in de ochtend vroeg met de trein gaan, dan kijk ik nog even eventueel de ns app zelf(Of mijn route nog een keer bijv).
Niet iedereen doet dat dus.
fire-breath @Carlos0_019 november 2024 09:12
Hoe vaak reis jij met de trein??
Ik weet niet welk nieuws vol zou staan met storingen, maar ik moet toch echt via de nsapp kijken of er iets mis is.
Carlos0_0
@fire-breath19 november 2024 09:32
Tegenwoordig de afgelopen 4 jaar niet vaak meer, 1 keer in de 2 weken ofzo.
Maar daarvoor nog elke dag met de trein na het werk, ik ging gewoon na het station en zag het daar wel altijd.
fire-breath @Carlos0_019 november 2024 11:32
Hmmm. Meestal vind ik het wel fijn om van te voren te weten of er een langdurigere vertraging is.
Als er een uur ofzo vertraging is, dan blijf ik liever thuis en zwengel dan mn laptop thuis wel aan. (Afhankelijk van eventuele meetings ofc).

Maar tegenwoordig doet de NS het prima qua app.
Je geeft op welke verbinding je graag wilt en kunt dan aangeven op welke dag van de week je dit wil laten terugkeren. Als er uitval is, dan krijg je dit als notificatie binnen.

Maar goed. Is wel irritant dat grotere storingen nooit op de radio gemeld worden. Wel iedere keer maar weer die files benoemen, maar even wat aandacht voor de trein is te vele gevraagd :(
Carlos0_0
@fire-breath19 november 2024 11:53
Ik had een route die via 2 wegen te reizen waren, ik moest van Utrecht overvecht naar Amersfoort.
Dit kan met de sprinter van Utrecht naar Zwolle, of met de sprinter van Utrecht naar Hilversum en daar overstappen naar Amersfoort.

Dus mocht de directe sprinter uitvallen, had ik altijd nog een backup optie(Die niet heel veel langer duurde).
Dit geld tevens voor veel routes zo, alleen goed de 1ne is net iets sneller natuurlijk dan een ander.
Toen ik nog naar Almere centrum ging vanaf Utrecht Overvecht, ja 1 trein eigenlijk de sprinter. of de trein naar Utrecht centraal en dan naar Amsterdam ofzo. en daar de trein naar Almere pakken.
Dan ben je wel iets langer onderweg ja, 1 keer moeten doen op de terug weg(Ook gewoon achter gekomen toen ik pas op station stond al is terug natuurlijk iets minder erg).

Nu ga ik 1 keer in de week of 2 ofzo naar Rotterdam vanaf Utrecht, goed rijd die niet op station zie ik dat daar wel(Kijk even voor ik vertrek).
Nu in dat jaar pas 1 keer mee gemaakt er wat was gebeurt in de ochtend, en toen even nieuwe route gepland via schiphol en met de hsl terug(Zonder notificaties :) ).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 19 november 2024 11:55]

Dekar @Carlos0_017 november 2024 10:24
En de afvalstoffendienst, anders vergeet ik mijn containers aan de straat te zetten :)
Carlos0_0
@Dekar17 november 2024 10:35
Daar heb ik geen last van, ik heb gewoon ondergrondse containers.
Ik gooi het gewoon weg wanneer ik het weg wil gooien, geen gedoe met containers aan de straat zetten :).

Sommige gemeentes zijn daar wat ik hoor best in doorgedraaid, dat je echt heel veel moet scheiden.
Ik heb gewoon rest en dat is het, plastic containers zijn weg gehaald zelfs. Alles is gewoon rest afval(ja buiten de papier en glas container na).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 17 november 2024 10:36]

jurgen Vdv 17 november 2024 08:12
potverdikke ik herinner mij hier nog zoveel van ik word ouder dan ik dacht .....

Wel heel toffe artikels !
Kolbe @jurgen Vdv17 november 2024 10:05
Memory lane, ik sluit mij hier bij aan. Wie had toen (in d'r zeros) aan kunnen zien komen wat er allemaal ging ontwikkelen, bijkomen en verdwijnen. Heel cool om te zien ja!
Jeroentjuh82 @Kolbe17 november 2024 14:37
Ik heb wel degelijk gedacht in de 00s dat er het 1 en ander wordt opgevolgd. Zag je in de 80 en 90s ook van betamax naar vhs naar dvd etc. Whatsapp is er ook alweer even, maar toen het kwam was er geen signal/telegram volgensmij. Branden van cd/dvd is kopieren naar usb voornamelijk geworden
Q-collective 17 november 2024 08:30
"Popcorn Time legde een jaartje of twee erna definitief het loodje"

Doet me denken aan de klassieker "Reports of my death are greatly exaggerated" :+

Ik heb toch nog een recente release gezien bij een van de vele forks op github.
stijnos1991 @Q-collective17 november 2024 09:38
Stremio misschien? :z
Jay47 @Q-collective17 november 2024 18:37
Popcorn Time bestaat nog steeds hoor ;)
MrMarcie 17 november 2024 11:32
Ben nogal anti MS, maar ooit zo'n telefoon van ze gehad en die was verrassend goed. Maar ze hebben het niet gered. Nu maar behelpen met Android. Werkt verders tegenwoordig ook prima. Alleen al die trackers tegenwoordig ik weet niet meer hoe eraf te komen ondanks duckduck app en diverse extensies op mijn browser op desktop.
Cambionn @MrMarcie17 november 2024 21:28
Daarom ben ik dus overgestapt op GrapheneOS en zo min mogelijk Big Tech oplossingen (incl apps). Als je ook van AOSP af wil is SailfishOS mogelijk een goede optie, zeker op een telefoon waar ze android-app support voor bieden. Het persoonlijk privacy topic hier op GoT staat vol met (goede) vervangers voor trackende software, en er is ook een specifiek "weg van Google" forum topic ergens ;) .
MrMarcie @Cambionn18 november 2024 11:41
Ja, ben ik ook mee bezig geweest maar mijn bank/betaalapps werken daar niet op of maar tijdelijk. Teveel gedoe en dus geen zin meer in. Maar zal maar weer eens in de forums duiken, wel een goed idee van je.
Cambionn @MrMarcie18 november 2024 11:53
Weet niet welke bank je hebt, maar veel Nederlandse bank apps werken tegenwoordig op GrapheneOS. Voor SailfishOS durf ik het niet te zeggen, daar mijn keuze daar niet op gevallen is.
MrMarcie @Cambionn19 november 2024 00:12
Hmmm. Net vandaag een Pixel 8 besteld voor de lange support. Pixel 4a werkte niet meer met LineageOS of met veel gedoe om die bankapps aan de praat te houden. Geen zin in. Als dat met GrapeneOS wel zou kunnen had ik geen nieuwe telefoon hoeven te kopen. In de tussentijd een jaartje nu gedaan met een Moto G32. Werkt ook prima, maar te groot en niet toekomstbestendig.
Maar als ik weer wat tijd heb zal ik die Pixel 4a eens uitproberen met GrapeneOS.
Cambionn @MrMarcie19 november 2024 09:18
Sowieso is GrapheneOS security- en privacytechnisch een stapje beter LineageOS, en installeren kan zo simpel als in de browser op wat knopjes drukken, dus wellicht ook een idee voor je Pixel 8. Heb je op de 8 ook meteen hardware memory tagging, iets wat AOSP en LineageOS naar mijn weten niet maximaal benutten als het al in hun implementatie zit ;) .
Jeroentjuh82 17 november 2024 14:52
Vrijdag grotendeels zonder telefoon gedaan omdat kameraad auto mee had en had m erin laten liggen en vond het best heerlijk. Leef al wel langer met als zonder telefoon, maar weet nog heel goed dat ik in de 90s een telefooncel heb gebruikt om te laten weten aan moeder middels collect gesprek hoe en wat of ik belde bij iemand thuis. Keek wel toen ik wegging in de auto wat er voor meldingen stonden en moeder had gebeld en later geappt. Ze had zich ook zorgen gemaakt toen zei ik ook het klinkt lomp maar als er wat gebeurd was had je het ook gehoord van het ziekenhuis. Geldt andersom ook. Het is dat ik er de handigheid wel van inzie, maar ik had anders ook met een normale telefoon kunnen doen
Winduss 17 november 2024 22:55
Ik heb ze nooit aan gehad, die blauwe vinkjes. Het liefst zou ik willen dat je dit in groepen ook uit zou kunnen zetten, want daar krijg je nog steeds dat zelfde conflict over dat je "het berichtje toch gelezen hebt".

Nee, ik heb niet altijd tijd om meteen te reageren! En belangrijker nog; dat verwacht ik ook niet van jou! ;)
Qalo 17 november 2024 22:26
Leuk om weer even terug in de tijd te zijn en om dit te lezen. En ik ben werkelijk terug in de tijd, want ik tik dit bericht op de oudste laptop die ik heb en die nog prima werkt, namelijk de IBM Thinkpad R52 die ik 6 jaar geleden, in een zo goed als nieuwstaat, inclusief schitterende lederen tas die erbij hoort en mét een originele Thinkpad muis voor maar liefst 2 euro, mee mocht nemen vanaf de rommelmarkt hier in mijn buurt op Koningsdag. Een dikke stoeptegel vergeleken met de huidige laptops, maar hij werkt nog als een zonnetje. Net even de CMOS-batterij vervangen, vandaar dat 'ie weer even aan staat.

Windows XP Professional, het originele OS dat erop stond staat er niet meer op. Wel Xubuntu 18.04.6 met verlengde support tot 2028, dus nog steeds met security-updates. En het machientje is weliswaar niet de allersnelste, maar ook niet irritant langzaam. Er valt nog prima mee te werken. Leuk om dan Tweakers ermee te bezoeken en toevallig een artikel tegenkomen die het verleden behandelt.

Uiteraard heb ik de XP-kleuren gebruikt zodat Xubuntu in de verte nog lijkt op wat er ooit op stond. Zie hier

Ik waan me weer in de jaren 2000. :)

[Reactie gewijzigd door Qalo op 17 november 2024 22:32]

ap3nr0ts 18 november 2024 09:57
Mijn moeder is nog steeds niet blij met het ontbreken van blauwe vinkjes in haar gesprekken met mij. Maar ze staan bij mij al uit sinds dat kan inderdaad. Ik vind WhatsApp typisch zo'n app waar ik alleen reageer als ik tijd en zin heb. Als je me echt nodig hebt, kun je me altijd even bellen. Het viel me bij de Pixel Watch gelukkig meteen op dat die netjes de instellingen van mijn telefoon volgt. Heel fijn dat hij alleen trilt bij echt belangrijke dingen, zoals een telefoontje. :)

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